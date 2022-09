Valet gick av stapeln på söndagen, men ännu finns inget slutgiltigt valresultat.

Det lutar dock åt att högersidan, med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, går mot valseger – om än med bara ett fåtal mandats övervikt.

Här kan du läsa mer om den slutgiltiga rösträkningen och de ogiltiga röster som då kan giltigförklaras.

Timbuktu: "Var extra vaksamma nu"

På måndagskvällen kommenterade artisten Jason "Timbuktu" Diakité det preliminära valresultatet i ett inlägg på Instagram som han även delat på sin Instastory.

"Till alla svarta och bruna människor i Sverige. Var extra vaksamma nu. Detta valresultat kommer tveklöst inge mod till ännu mer extrema krafter som har existerat i det här landet i nästan hundra år.", skriver han och fortsätter:

"Våld kommer säkerligen att följa. Var försiktiga, men var inte rädda. Oavsett hur mycket vind de har i sina segel nu. Tid, godhet och demografin är på vår sida."

Foto: Skärmavbild/Instagram/jasontmbk

En som reagerat på inlägget är journalisten Ivar Arpi.

"Varför sprider rapparen Timbuktu högerextrema myter om ett pågående folkutbyte? 'To all black and brown people in Sweden […] time and demographics are on our side.'", skriver Arpi på Twitter och får svar från Hanif Bali, tidigare M-ledamot som valt att inte kandidera till riksdagen i årets val:

"Spännande, kommer Timbuktu kritiseras eller kommer man nu omhulda folkutbytesteorin?".



Arpi svarar då att artisten "låtsas som att han inte menar det han skrivit".

"Uppmanar till missförstånd"

Senare svarade även Jason "Timbuktu" Diakité själv på Ivar Arpis inlägg på Twitter.

"Jag undrade just hur SD svansen hamnade i mitt IG-fält. Men nu fattar jag var det kom ifrån. Roligt att du uppmanar dom till missförstånd. Demografin är att vi är 25% i landet med rötter utanför Europa. Vi är redan här. Demoniserade, men här.", skriver han, varpå Arpi svarar:

"Det är du som gör skillnad på oss utefter hudfärg, inte jag."