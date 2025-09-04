Allt om Jessica Stegrud: Familj, partner, utbildning & SD

Jessica Stegrud är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om SD-profilen.

Jessica Stegrud ålder – hur gammal är hon?

Jessica Stegrud föddes den 27 september 1970, vilket innebär att hon fyller 56 år under hösten 2026.

Jessica Stegrud familj – vad jobbade hennes föräldrar med?

I Jessica Stegruds biografi hos riksdagen framgår det att hennes pappa Jan-Åke Stegrud arbetat som ekonom och inköpschef, medan hennes mamma Anne-Charlotte Malmring arbetat som ombudsman.

Jessica Stegrud. Foto: Johan Nilsson/TT

SD-ledamotens föräldrar separerade när hon var sex år gammal, enligt DN. Stegrud flyttade då med pappan till Slite på Gotland, medan hennes äldre bror bodde kvar hos mamman i Rinkeby i norra Stockholm.

– Jag undrar ibland hur det hade blivit om jag också hade bott kvar i Rinkeby. Jag tror inte jag hade blivit så annorlunda, men det kan man aldrig veta. Jag såg den där filmen ”Sliding doors” häromdagen, det känns ju lite så. Livet kan ta helt olika vägar, har hon sagt till DN.

Jessica Stegrud utbildning – har hon någon examen?

Enligt Europaportalen har Jessica Stegrud en universitetsexamen i statsvetenskap och ekonomi.

När blev Jessica Stegrud riksdagsledamot för Sverigedemokraterna?

Jessica Stegrud är sedan 2022 riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Dessförinnan var hon ledamot i EU-parlamentet, enligt riksdagen.

Jessica Stegrud var tidigare EU-parlamentariker. Foto: Fredrik Persson/TT

Stegrud var också, under flera år, verksam i näringslivet och jobbade bland annat på elbolaget Eon. Men i en intervju med Expressen har hon berättat att politiken alltid funnits med henne. Hennes mamma var nämligen fritidspolitiker i Socialdemokraterna under uppväxten.

– Jag tror att min mamma hade varit jättestolt över mig, även om hon var socialdemokrat. Hon stöttade oavsett och man kunde ha olika åsikter, sa hon till Expressen då och fortsatte vidare:

– Jag har hört från aktiva socialdemokrater att de tidigt bestämde sig för att aldrig bemöta i sak utan bara smutskasta, men de har bara förlorat på det. Socialdemokraterna har inte utvecklat sin politik. Det är min upplevelse.

Jessica Stegrud partner – har hon make eller pojkvän?

Europaportalen rapporterar att Jessica Stegrud har en sambo, men några närmare detaljer finns inte att tillgå.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Har Jessica Stegrud barn?

Enligt DN har Jessica Stegrud två söner.

