Allt du behöver veta om Boris Johnson

Tidigare i år meddelade Storbritanniens dåvarande premiärminister, Theresa May, att hon lämnade sin post efter att bland annat ha stött på mycket kritik på grund av hennes hanterande av Brexit.

Sedan dess har konservativa politiker gnabbat och debatterat om vem som skulle axla hennes roll som premiärminister härnäst.



En av de kandidaterna är den populära, lite okonventionella och frispråkiga Boris Johnson. En kandidat som folk både älskar och hatar. Här är allt du vill veta om honom!

1. Tidigare borgmästare och utrikesminister

Ja, Johnson är inte direkt någon nybörjare inom politiken inte. Den rutinerade räven var, mellan perioden 2008 - 2016, borgmästare i London. Sedan mellan åren 2016-2018 satt Johnson som utrikesminister.

Men hans första stapplande steg inom politiken, de tog han redan 2001 när han valdes in i parlamentet för första gången.



Han har varit med, Johnson.

2. Kampanjade för Brexit

Under kampanjandet för Brexit var Johnson tillsammans med bland annat Nigel Farage, en av de mest frispråkiga, omskrivna och omtalade förespråkarna av ett uttåg ur unionen.

Johnson är än idag en förespråkare för att Storbritannien ska avlägsna sig så fort som möjligt från EU.

3. Föddes i USA

Visste du att Boris Johnson faktiskt föddes i USA? Ja, så är det faktiskt.

1964 föddes en liten Alexander Boris de Pfeffel Johnson på Manhattan, New York. Men det tog inte lång tid innan flyttlasset gick till London med familjen.



4. Familjen

På tal om familj. Boris Johnson, 55, är i ett förhållande med flickvännen Carrie Symonds, 31, sedan tidigare i år. Paret har inga barn tillsammans. Boris, däremot, har fem barn sedan tidigare.

Hur som haver så tisslades det och tasslades länge om att de två var ett par, men det var alltså inte för ens tidigare i år som det blev officiellt, skriver The Sun.



5. Citatmaskinen Johnson

Johnson har genom åren sagt en hel del roliga citat. Här får du ett smakprov på det:

1. "My chances of being PM are about as good as the chances of finding Elvis on Mars, or my being reincarnated as an olive."



På svenska: "Chansen att jag blir premiärminister är ungefär lika stor som chansen att hitta Elvis på Mars, eller att jag återuppstår som en oliv".

2. "My policy on cake is pro having it and pro eating it."



På svenska: "Min politik gällande tårta är att jag är för att ha den och för att äta den".

Källa: The Thelegraph