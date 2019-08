Donald Trumps galna förslag: "Atombomba orkaner"

Orkaner och stormar är ett allvarligt problem som riskerar att vända upp och ned på hela samhällen. Därmed arbetar experter och makthavare kontinuerligt med frågan – något den amerikanska presidenten Donald Trump har närmat sig på ett speciellt sätt.

Presidenten har föreslagit flera gånger

Att atombomba orkaner kan tyckas radikalt, men det är faktiskt inte första gången Trump kommer med förslaget.

Enligt källor till nyhetssajten Axios ska presidenten tagit upp frågan med säkerhetstjänstemän flera gånger. Han ska även ha gjort ett uttalande vid en informationsgenomgång om orkaner, då han sa:

"Jag har det. Jag har det. Varför atombombar vi dem inte? De bildas utanför Afrikas kust och medan de rör sig över Atlanten släpper vi en bomb i orkanens öga som stör den. Varför kan vi inte göra det?".

Deltagare i chock

Uttalandet ska ha lämnat övriga deltagare på genomgången mållösa, enligt uppgifter till Axios.

– Folk var förvånade. Efter mötets slut tänkte vi ”vad i helvete? Vad gör vi åt detta?”, berättar en uppgiftslämnare för sajten.

När frågan sedan togs upp med Vita Huset var de förtegna och hänvisade till sekretess.

– Vi kommenterar inte privata diskussioner som presidenten kanske eller kanske inte har haft med sitt team för nationell säkerhet.

Bildkälla: Alex Brandon/AP

Andra presidenter föreslagit

Trump ska ha kommit med förslaget redan under sitt första år som president. Och tro det eller ej – det är faktiskt inte första gången lösningen är på tapeten. Även Dwight Eisenhower tog upp att bomba orkaner under sin tid som president under 50-talet.

Tanken är att bombningen helt enkelt ska avbryta vindvågorna och därmed upplösa orkanen. Experter är dock överrens – detta bör absolut inte göras.

Experter avråder

Varför man inte bör atombomba orkaner förklarar det amerikanska regeringsorganet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i ett faktablad . Där tar de upp just sådana cykloner som drabbar den amerikanska södern, och varför dessa inte kan eller bör bombas bort:

”Bortsett från att detta kanske inte ens förändrar stormen förnekar den här strategin problemet med att den utsläppta radioaktiviteten ganska snabbt rör sig med vindarna, påverkar landområden och orsakar katastrofala miljöproblem. Det är utan tvekan inte en bra idé”.

