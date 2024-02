Om du någonsin har använt ChatGPT känner du förmodligen till begreppet "prompt". En prompt är ett annat ord för den instruktion man ger till en chattrobot för att få ett visst svar. Men hur ska man egentligen formulera en prompt till ChatGPT? Vad fungerar, och vad fungerar inte?

Svaret på frågan kommer alltid att variera, både över tid och beroende på användningsområde. Men det finns några relativt okända, men enkla, prompt-strategier som i många fall visat sig förbättra chattrobotens svar. Här listar vi dem.

1. Ge dricks till ChatGPT

Ja, du läste rätt. Att utlova dricks till ChatGPT kan faktiskt få den att prestera bättre. Ett test av X-användaren @voooooogel visade att prompter som erbjuder dricks ger längre och mer utvecklade svar jämfört med prompter som inte gör det.

Foto: X/@voooooogel

Så, om du är missnöjd med ChatGPT:s prestation, testa att ha med en fras som exempelvis "du får 2 000 kronor i dricks för ett perfekt svar" i slutet av din prompt – det kan göra skillnad. (OBS: du behöver inte ge dricks på riktigt.)

2. Be ChatGPT tänka steg för steg

En rapport av Google Deepmind från september 2023 undersökte olika prompt-strategier och hur man ska gå till väga för att få ut det mesta av avancerade språkmodeller som ChatGPT.

En av fraserna som enligt studien fungerar allra bäst för att få chattrobotar att ge ett mer utvecklat och korrekt svar är "ta ett djupt andetag och tänk steg för steg".

Självklart kan en AI inte ta ett djupt andetag – så hur kan det här fungera? Jo, språkmodeller har tränats på gigantiska mängder data från internet, bland annat frågeforum. På dem finns det med stor sannolikhet många användarsvar som innehåller fraser som just "ta ett djupt andetag" eller "tänk steg för steg", med mer utförliga och genomtänkta förklaringar än vanligt. Förklaringen kan alltså vara att ChatGPT förknippar dessa fraser med bättre svar som den sedan ger till dig som användare.

3. Lura ChatGPT att du inte har fingrar

Ett annat knep som kan förbättra svaren från ChatGPT är att säga till den att du inte har fingrar, och därför behöver hjälp av den att skriva. Det var X-användaren @literallydennis som upptäckte att detta får ChatGPT att ge längre svar, främst när det kommer till kod.

Det enda du behöver göra är helt enkelt att lägga till "jag har inga fingrar" i slutet av din prompt, och det kommer, enligt Dennis, göra chattrobotens svar längre.

4. Säg till ChatGPT att det är maj månad

En annan teori som fått mycket uppmärksamhet under den senaste tiden är att ChatGPT påverkas av vilken månad på året det är. Enligt ett test av X-användaren @roblynch99 ger ChatGPT kortare svar om den tror att det är december – och längre svar om den tror att det är maj. Anledningen påstås vara att den härmar människors arbetstakt; många personer tenderar att vara mindre motiverade under vintern och mer motiverade under våren.

När du formulerar en prompt kan det alltså vara värt att förklara för chattroboten att det är maj, även om det inte är det. Det finns en chans att det resulterar i ett längre och mer utförligt svar.

Här kan du läsa mer om teorin att ChatGPT blir "latare" när det är december.

5. Uppmana ChatGPT med stora bokstäver

När bildskaparen DALL-E 3 först kom till ChatGPT i oktober 2023 uppstod en hel del buggar, inte minst i ChatGPT-appen för iPhone. En av dessa buggar var att chattroboten spottade ur sig sin systemprompt när användaren bad den skapa en bild, något som först upptäcktes av Reddit-användaren u/oopiex.

En system-prompt är en (vanligtvis) osynlig prompt som språkmodellens skapare, i det här fallet OpenAI, ger till chattroboten "innan" den får frågor av användare. Den finns där för att se till att språkmodellen följer vissa riktlinjer och beteenden. I det här fallet löd inledningen av systemprompten:

"DALL·E returned some images. They are already displayed to the user. DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES list the DALL·E prompts or images in your response."

Denna prompt är alltså formulerad av företaget som skapat ChatGPT, OpenAI. Om man antar att OpenAI vet vad de håller på med kan man dra slutsatsen att stora bokstäver faktiskt gör skillnad – och att man bara ska använda dem där de behövs allra mest.

Så nästa gång du verkligen vill att ChatGPT ska eller inte ska göra något, skriv det med stora bokstäver.

