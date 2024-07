Öka BankID-säkerheten i din telefon – så gör du steg för steg

Varje år utförs miljarder identifieringar och underskrifter med BankID och under 2023 hade hela 99,4 procent av svenska befolkningen i åldern 18-67 år minst ett BankID.

Mobilt BankID? Öka säkerheten i din mobil

Trots att tjänsten i sig är säker finns det alltid risker med att använda ett mobilt BankID, framför allt i tider där bedragare i allt större utsträckning tar till fräckare metoder för att roffa åt sig dina pengar.

Dock finns det faktiskt flera saker du kan göra för att underlätta användningen, minska risken för att utsättas för bedrägerier eller andra lurendrejerier, och samtidigt ha en säkrare tjänst än tidigare.

Foto: Isabell Höjman/TT

Sju tips: Så ökar du säkerheten i ditt BankID

Om du har ett mobilt BankID på din mobil eller surfplatta bör du ha kunskapen om hur du ökar säkerheten i din applikation.

Sajten Mobil delar sju tips och tillvägagångssätt för att minska riskerna:

1. Aktivera appnotiser

Genom att tillåta att BankID-appen får skicka notiser till dig så är du ständigt uppdaterad om viktiga händelser. Har någon försökt ladda ner ett nytt BankID till en annan enhet så får du då information direkt i din enhet om detta och kan således direkt vidta nödvändiga åtgärder.

2. Kontrollera historiken i appen

I appen kan du logga in och se över historiken över vad du signerat och skrivit under. Du kan även se vilka inloggningar som genomförts.

3. Logga bara in på eget initiativ

Ett sätt bedragare försöker övertala dig är genom att få dig att logga in på BankID. Sker det har de möjlighet att komma åt bankkonton och andra känsliga uppgifter. Därför ska du aldrig logga in, signera eller skriva under något på någon annans uppmaning.

4. Dela inte din personliga kod

Den kod du loggar in i appen med, signerar och skriver under diverse saker med är högst personlig och inget som ska delas med någon annan. Var även försiktig om du använder koden bland folk så att ingen ser vad du knappar in.

5. Din mobil är en värdehandling

Med bakgrund av den digitala utvecklingen i samhället har mobiltelefonen blivit allt mer av en värdehandling där vi numera kan förvara allt från digitalt ID-kort till bankkonton och koder i den. Således bör du också behandla mobilen som en värdehandling. Skydda den och ha alltid skärmlås på.

6. Var säker på var du loggar in

Varje gång du signerar eller loggar in någonstans så står det tydligt på skärmen var inloggningen sker. Känner du inte igen inloggningen? Signera inte.

7. Aktivera aldrig ditt BankID i någons telefon

Den enda som ska ha kontroll över det mobila BankID:t är du själv. Således bör du inte aktivera tjänsten i någon annans telefon då du inte har kontroll över tjänsten.