Lyxiga Samsung-TV:n kostar 60 000 – vi har testat

Recension: Samsungs nya QN990F är en tv i världsklass och kostar därefter. Den passar alla som är villiga att öppna plånboken på vid gavel – förutom en specifik grupp.

Nyheter24 har fått lägga vantarna på ett exemplar av Samsungs senaste premium-tv QN990F, 65 tum-modellen.

Det här är Samsungs mest påkostade mini-LED-tv just nu, och den är perfekt för den som har ett ljust vardagsrum med stora fönster. QN990F har nämligen väldigt hög ljusstyrka kombinerat med en matt antireflexyta som tar ner blänk så pass effektivt att du kan låta persiennerna vara uppe mitt på dagen och ändå se allt klart på skärmen.

Oavsett ljus och tid på dygnet får du en skarp och tydlig bild. Foto: Nyheter24

Samsung QN990F - specifikationer Skärm: 8K Neo QLED (mini-LED)

Processor/Uppskalning: NQ8 AI Gen3, 8K AI Upscaling Pro

Storlekar: 65", 75", 85", 98".

Anslutningar: Wireless One Connect-låda med 4× HDMI 2.1 (plus en micro-HDMI på själva tv:n)

Gaming: upp till 8K/120 Hz eller 4K/240 Hz, VRR, ALLM

HDR-format: HDR10, HDR10+, HLG (ej Dolby Vision)

Ljud: inbyggt 6.2.2-system, ca 90 W; Dolby Atmos via eARC

Nätverk: Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3

Smart-tv: Tizen (2025), svenska appar och röststöd Källa: Samsung

Samsung-tv:ns nya AI-processorer, upplösning och utseende

På insidan sitter Samsungs senaste AI-processor som skalar upp vanliga 1080p- och 4K-klipp snyggt till 8K.

Samsungs egen beskrivning låter “Vision AI” och “8K AI Upscaling Pro”, i praktiken märks det av som en skarpare, renare bild med tydligare konturer och mindre brus, oavsett vad du tittar på.

Bildmässigt levererar QN990F bra kontrast och starka färger för att vara en LCD-tv.

I mörka scener kan man ibland se en liten ljusgloria runt ljusa objekt och färgerna i HDR-läge kräver lite justering för att bli helt rätt – men i ett ljust vardagsrum är helhetsintrycket som sagt riktigt imponerande.

Samsung QN990F - utseende

Tv:ns design är minimalistisk och ren.

Mycket tack vare Wireless One Connect, en separat låda där du kopplar in allt (konsoler, boxar, ljud), vilket gör att själva tv:n får stå nästan kabelfri.

Smart och snyggt i ett normalt hem, särskilt om tv:n är vägghängd.

Wireless One Connect är den svarta boxen längst ner i mitten på TV:n. Foto: Nyheter24

Då ska du inte köpa Samsung QN990F

Är du en gamer som vill ha så snabb respons som möjligt, då finns det nog bättre alternativ.

På pappret har QN990F allt: stöd för upp till 4K i 240 Hz, 8K i 120 Hz och alla moderna spel­funktioner som VRR och fyra HDMI 2.1-portar.

Men i verkligheten finns det en risk att den inte känns lika rapp som en OLED när det går snabbt på skärmen. Den trådlösa boxen, som annars är supersmidig för att slippa kablar, kan nämligen lägga till lite fördröjning i styrningen.

För de flesta märks det nog inte, men det kan vara bra att ha i åtanke om du gillar att spela snabba onlinespel där varje millisekund räknas.

Letar du efter en ny premium-tv är QN990F ett mycket bra alternativ, så länge du är beredd att betala priset. Foto: Nyheter24

Då ska du köpa Samsung QN990F

Så länge du inte letar efter en tv specifikt för att spela finns det få bättre val än Samsung QN990F därute just nu.

Den kombinerar kraftfull bild, snygg design och smarta funktioner på ett sätt som gör allt du tittar på lite bättre, egentligen oavsett vilket typ av innehåll det är.

Den trådlösa boxen är ett bra inslag som gör att allt ser rent och prydligt ut, utan massa sladdar, och bilden har både tryck och skärpa som imponerar varje gång du startar den. QN990F är en tv som bara fungerar, utan större kompromisser i kvalitet eller upplevelse.

Men för bästa kvalitet får du såklart betala priset. 65 tummaren som jag testade kan bli din för 59 990 kronor via Samsungs hemsida. Vill du ha en större modell? Då stiger priserna snabbt:

QN990F 75 tum: 79 990 kronor

QN990F 85 tum: 119 990 kronor

QN990F 98 tum: 399 990 kronor