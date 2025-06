Test: Så bra är Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: Utseende och storlek

Galaxy S25 Ultra: Skärm och ljusstyrka

S25 Ultra är också en av de mobiltelefoner med ljusast skärm som finns just nu och funkar utmärkt att använda i solen. Bara Google Pixel 9 Pro XL har högre uppmätt maximal ljusstyrka på marknaden.

Galaxy S25 Ultra: Prestanda och batteri

Under huven sitter ett Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chip, specialanpassat för Galaxy-serien.

Batteriet (5000 maH) räcker länge, med cirka två dagars användning under normala förhållanden och drygt sju timmars aktiv skärmtid. Det finns däremot flaggskepp som har ännu bättre batteritid, däribland One Plus 13 och iPhone 16 Pro Max.