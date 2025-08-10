Spännande nyhet från Samsung – lanseras i september

Det ser ut att bli en intensiv höst för Samsung. Den nya Galaxy S25 FE lanserar förmodligen redan i september – så här kommer den att se ut.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att Samsungs modell Galaxy S25 FE med största sannolikhet kommer att börja säljas tidigare än förmodat.

Mycket tyder på att budgetfavoriten lanseras redan i september, även om det officiella datumet inte bekräftats.

Så kommer Samsung Galaxy S25 FE se ut

Galaxy S25 FE kommer att vara lik sin föregångare i designen, förutom att den kommer att ha tunnare skärmkanter.

En skillnad är färgerna. S24 FE fanns i två versioner av svart, grön, rosa guld, silverblå, svart, grå och vitt silver.

Galaxy S24 FE släpptes i oktober 2024. Foto: Pressbild

Fyra färger