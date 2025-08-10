Nyheter24
Spännande nyhet från Samsung – lanseras i september

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 14:00
Samsung mobil, en kalender och en skylt på Samsung.
Är du spänd på Samsungs nyheter i höst? Foto: Jeff Chiu/TT & Ahn Young-joon/TT & Anders Wiklund/TT

Det ser ut att bli en intensiv höst för Samsung. Den nya Galaxy S25 FE lanserar förmodligen redan i september – så här kommer den att se ut.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Samsung, Mobiltelefon, Android

Nyheter24 har tidigare skrivit om att Samsungs modell Galaxy S25 FE med största sannolikhet kommer att börja säljas tidigare än förmodat. 

Mycket tyder på att budgetfavoriten lanseras redan i september, även om det officiella datumet inte bekräftats. 

LÄS MER: Samsung-älskare se hit – nyheten kan släppas redan i september

Så kommer Samsung Galaxy S25 FE se ut

Galaxy S25 FE kommer att vara lik sin föregångare i designen, förutom att den kommer att ha tunnare skärmkanter. 

En skillnad är färgerna. S24 FE fanns i två versioner av svart, grön, rosa guld, silverblå, svart, grå och vitt silver. 

Galaxy S24 FE släpptes i oktober 2024. Foto: Pressbild
Galaxy S24 FE släpptes i oktober 2024. Foto: Pressbild

LÄS MER: Windows-användare? Gör det här innan 14 oktober

Fyra färger

Enligt nederländska Nieuwe Mobil kommer däremot Galaxy S25 FE, endast att lanseras i fyra färger: mörkblå, ljusblå, svart och vit. 

MISSA INTE: Här kan du inte längre betala kontant – från 1 september

Kommentarer

