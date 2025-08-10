Spännande nyhet från Samsung – lanseras i september

Nyheter24 har tidigare skrivit om att Samsungs modell Galaxy S25 FE med största sannolikhet kommer att börja säljas tidigare än förmodat.
Mycket tyder på att budgetfavoriten lanseras redan i september, även om det officiella datumet inte bekräftats.
Så kommer Samsung Galaxy S25 FE se ut
Galaxy S25 FE kommer att vara lik sin föregångare i designen, förutom att den kommer att ha tunnare skärmkanter.
En skillnad är färgerna. S24 FE fanns i två versioner av svart, grön, rosa guld, silverblå, svart, grå och vitt silver.
Fyra färger
Enligt nederländska Nieuwe Mobil kommer däremot Galaxy S25 FE, endast att lanseras i fyra färger: mörkblå, ljusblå, svart och vit.