Viktig info till Microsoft-användare: Gör detta innan oktober

Publicerad: 7 aug. 2025, kl. 18:00
En Microsoft-logotyp på en byggnad och en kalender inzoomad på fredag den 13.
Viktig information från Microsoft – berörs du? Foto: Thibault Camus/TT & Anders Wiklund/TT

Microsoft-användare – se hit. Den 14 oktober når flera Office-paket sitt EOS, End of Support.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Microsoft

Microsoft kommer sluta uppdatera flertalet äldre Office-appar under den kommande tiden. 

I januari 2026 slopar man funktioner som transkription av tal till text, diktering och uppläsning, rapporterar PC För Alla

Men betydligt tidigare än så, redan i oktober, når bland annat Office 2016 och Office 2019 sitt datum för EOS – "End of Support".

"Microsoft kommer inte längre att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för Office 2016 och Office 2019 efter den 14 oktober 2025. Om du vill undvika potentiella säkerhetsrisker rekommenderar vi att du flyttar de licenserna till molnet med Microsoft 365", skriver Microsoft på sin hemsida. 

Användare som nyttjar något av dessa Office-paket har därmed dryga två månader på sig att göra den nödvändiga förflyttningen.

Microsoft: "Sårbart för säkerhetshot"

Att fortsätta använda program som inte längre stöds kan orsaka problem med såväl prestandan som pålitligheten över tid. 

"Dessutom kan Office eller operativsystemet vara sårbart för säkerhetshot om säkerhetsuppdateringar inte längre finns tillgängliga", skriver Microsoft

Och det är inte bara Office-programvaran från 2016 och 2019 som slutar stödjas den 14 oktober. På sin hemsida listar Microsoft nio program vars EOS infaller då.

Foto: Skärmavbild/Microsoft

