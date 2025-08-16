4 mobiltelefoner som "dör" nästa vecka – bråttom att byta

Ägare till någon av dessa Samsung-mobiltelefoner gör rätt i att se sig om efter en ny. Nästa vecka slutar de nämligen uppdateras.

Under sommaren 2025 når 17 Samsung-mobiler sitt End-of-Life, EOL, och slutar uppdateras.

Även om det kan låta så, så betyder inte detta att mobilerna slutar fungera direkt. Men de kommer inte heller omfattas av nya uppdateringar av säkerhet eller programvaras, vilket kommer göra mobilerna oanvändbara och mer osäkra på sikt.

Har man någon av de berörda modellerna, så kan det helt enkelt vara smart att införskaffa sig en ny.

Mobiltelefonerna som berörs

Annons

Av dessa 17 modeller berörs fyra lite extra, där infaller nämligen EOL-datumet redan nästa vecka.



Så, vilka Samsung-mobiler är det som slutar uppdateras?

Modell: Galaxy Note20 Ultra 5G

Datum för EOL: 21 augusti 2025

Datum för EOL: 21 augusti 2025 Modell: Galaxy Note20 5G

Datum för EOL: 21 augusti 2025

Datum för EOL: 21 augusti 2025 Modell: Galaxy Note20 Ultra

Datum för EOL: 21 augusti 2025

Datum för EOL: 21 augusti 2025 Modell: Galaxy Note20

Datum för EOL: 21 augusti 2025