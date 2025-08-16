Nyheter24
Nyheter /Teknik /Samsung

4 mobiltelefoner som "dör" nästa vecka – bråttom att byta

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 14:00
En Samsung-mobiltelefon och en väggklocka.
Fyra mobiler slutar fungera nästa vecka – har du någon av dem? Foto: Jeff Chiu/TT & Claudio Bresciani/TT

Ägare till någon av dessa Samsung-mobiltelefoner gör rätt i att se sig om efter en ny. Nästa vecka slutar de nämligen uppdateras.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Samsung

Under sommaren 2025 når 17 Samsung-mobiler sitt End-of-Life, EOL, och slutar uppdateras. 

Även om det kan låta så, så betyder inte detta att mobilerna slutar fungera direkt. Men de kommer inte heller omfattas av nya uppdateringar av säkerhet eller programvaras, vilket kommer göra mobilerna oanvändbara och mer osäkra på sikt.

Har man någon av de berörda modellerna, så kan det helt enkelt vara smart att införskaffa sig en ny.

Mobiltelefonerna som berörs

Av dessa 17 modeller berörs fyra lite extra, där infaller nämligen EOL-datumet redan nästa vecka.

Så, vilka Samsung-mobiler är det som slutar uppdateras?

  • Modell: Galaxy Note20 Ultra 5G
    Datum för EOL: 21 augusti 2025
  • Modell: Galaxy Note20 5G
    Datum för EOL: 21 augusti 2025
  • Modell: Galaxy Note20 Ultra
    Datum för EOL: 21 augusti 2025
  • Modell: Galaxy Note20 
    Datum för EOL: 21 augusti 2025
Foto: Skärmavbild/Endoflife

