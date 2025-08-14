Är du en av alla hundratusentals svenskar som skickar post med Postnord? Då är det här information som berör dig.

För den som ska skicka ett paket med Postnord finns det flera saker att ha koll på.

Att skriva adressen tydligt om du skriver den för hand och se till att emballaget är helt och oskadat vid inlämning, för att nämna ett par exempel.

På sin hemsida avråder de även kunder från att skicka sina saker i kompost- och avfallspåsar, gjorda i lite hårdare papp.

"Om det du skickar inte är tillräckligt emballerat kan det riva sönder påsen och ramla ut. Dessutom fäster adresslappar och frimärken sämre på den typen av papperspåsar."

Fyra viktiga råd från Postnord - så gör du rätt

Men det är inte det enda som kunderna behöver tänka på när de ska skicka iväg paket.

Postord lista följande viktiga råd – och vad man ska undvika för att skydda paketet på bästa möjliga vis: