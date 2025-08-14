Nyheter24
Viktig information från Postnord – berör kunder i hela landet

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 09:30
En Postnord-logga och en man vid en Postnord-disk.
Skickar du paket med Postnord? Se hit! Foto: Janerik Henriksson/TT & Jessica Gow/TT

Är du en av alla hundratusentals svenskar som skickar post med Postnord? Då är det här information som berör dig.

Postnord

För den som ska skicka ett paket med Postnord finns det flera saker att ha koll på.

Att skriva adressen tydligt om du skriver den för hand och se till att emballaget är helt och oskadat vid inlämning, för att nämna ett par exempel.

På sin hemsida avråder de även kunder från att skicka sina saker i kompost- och avfallspåsar, gjorda i lite hårdare papp.

"Om det du skickar inte är tillräckligt emballerat kan det riva sönder påsen och ramla ut. Dessutom fäster adresslappar och frimärken sämre på den typen av papperspåsar."

LÄS MER: Postnord tar bort brevlådor – här ryker de i augusti 2025

Fyra viktiga råd från Postnord - så gör du rätt

Men det är inte det enda som kunderna behöver tänka på när de ska skicka iväg paket. 

Postord lista följande viktiga råd – och vad man ska undvika för att skydda paketet på bästa möjliga vis:

  • Undvik snören eller band – de kan lätt fastna i våra hanteringsmaskiner.
  • Om du återanvänder ett paket är det viktigt att du avlägsnar gamla etiketter.
  • Är produkten ömtålig eller tung ska du använda en kartong. 
  • Om du skakar på paketet och hör att det rör på sig där inne ska du lägga i mer skydd.

MISSA INTE: Postnords förändring i augusti 2025 – det försvinner helt

Kommentarer



Senaste nytt
