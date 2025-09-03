Nyheter24
87 mobiler som slutar fungera i vinter – när 3G-nätet släcks

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 12:30
Två arbetare på en mobilmast och en kalender inzoomad på fredag den 13e.
Här är de 87 mobiltelefonerna som berörs. Foto: Jessica Gow/TT & Fredrik Sandberg/TT & Stefan Gustavsson/SvD/TT & Anders Wiklund/TT

Telenor har publicerat en stora lista över mobiltelefoner som slutar fungera i vinter, när 3G-nätet släcks. Här är alla 87 modeller som berörs.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Ämne:

Mobiltelefon

I december 2025 upphör svenska operatörers frekvenstillstånd som används för 2G och 3G – något Nyheter24 rapporterat löpande om. 

Bara Telia avviker på den svenska marknaden: de planerar att hålla sitt 2G-nät i drift fram till slutet av 2027.

Från 2026 och framåt kommer de tillgängliga frekvenserna användas för 4G och 5G istället – nät som är moderniserade och mer robusta. I takt med att allt fler använder 4G-nätet minskar både utbud och efterfrågan på den äldre tekniken.

Exempel på utrustning som kan sluta fungera:

  • Äldre mobiler
  • Datorer och surfplattor med plats för SIM-kort
  • Routrar och USB-donglar
  • Olika typer av larm
  • Trygghetstelefoner
LÄS MER: Datumet att ha koll på 2025 – då släcks 2G och 3G-nätet

87 mobiler som slutar fungera i vinter

Nyheter24 har tidigare listat mobiltelefoner som slutar fungera när de äldre mobilnäten släcks ner. Äger man någon av de berörda modellerna är det hög tid att se sig om efter en ny, helt enkelt. 

Men nu har Telenor publicerat en uppdaterad lista, och den innehåller ännu fler modeller – och från olika leverantörer. 

Följande 87 mobiltelefoner berörs:

Doro  
1350 --> 1380 (30 modeller)
2414/2424 
507/509/516/621 
520X/530X/540X  
5030/5516 
608/609/615/624/631 
6030/6040/6041/6050/6060 
6520/6525/6530/6531  
6620/6621  
 
iPhone  
4/4S  
 
Nokia  
100/105/130/301  
1110i  
1208  
3310 (modeller lanserade före 2018)
3720  
6310  
C2-01  
 
Samsung  
Xcover 271  
Xcover 550  
GT-E1150  
GT-E1200  
GT-E1080  
GT-S5610  
Galaxy Trend Plus  
 
Huawei  
F616  
F617  
F656  
F685  
FC612E  
 
- Sony Ericsson  
J108i  
 
- Catepillar 
CAT B30 

LÄS MER: Det måste du göra med mobilen – innan 2G och 3G-nätet släcks

