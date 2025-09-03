Telenor har publicerat en stora lista över mobiltelefoner som slutar fungera i vinter, när 3G-nätet släcks. Här är alla 87 modeller som berörs.

I december 2025 upphör svenska operatörers frekvenstillstånd som används för 2G och 3G – något Nyheter24 rapporterat löpande om.

Bara Telia avviker på den svenska marknaden: de planerar att hålla sitt 2G-nät i drift fram till slutet av 2027.

Från 2026 och framåt kommer de tillgängliga frekvenserna användas för 4G och 5G istället – nät som är moderniserade och mer robusta. I takt med att allt fler använder 4G-nätet minskar både utbud och efterfrågan på den äldre tekniken.

Exempel på utrustning som kan sluta fungera:

Äldre mobiler

Datorer och surfplattor med plats för SIM-kort

Routrar och USB-donglar

Olika typer av larm

Trygghetstelefoner

87 mobiler som slutar fungera i vinter

Nyheter24 har tidigare listat mobiltelefoner som slutar fungera när de äldre mobilnäten släcks ner. Äger man någon av de berörda modellerna är det hög tid att se sig om efter en ny, helt enkelt.

Men nu har Telenor publicerat en uppdaterad lista, och den innehåller ännu fler modeller – och från olika leverantörer.

Följande 87 mobiltelefoner berörs: