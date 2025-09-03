I december 2025 upphör svenska operatörers frekvenstillstånd som används för 2G och 3G – något Nyheter24 rapporterat löpande om.
Bara Telia avviker på den svenska marknaden: de planerar att hålla sitt 2G-nät i drift fram till slutet av 2027.
Från 2026 och framåt kommer de tillgängliga frekvenserna användas för 4G och 5G istället – nät som är moderniserade och mer robusta. I takt med att allt fler använder 4G-nätet minskar både utbud och efterfrågan på den äldre tekniken.
Exempel på utrustning som kan sluta fungera:
- Äldre mobiler
- Datorer och surfplattor med plats för SIM-kort
- Routrar och USB-donglar
- Olika typer av larm
- Trygghetstelefoner
87 mobiler som slutar fungera i vinter
Nyheter24 har tidigare listat mobiltelefoner som slutar fungera när de äldre mobilnäten släcks ner. Äger man någon av de berörda modellerna är det hög tid att se sig om efter en ny, helt enkelt.
Men nu har Telenor publicerat en uppdaterad lista, och den innehåller ännu fler modeller – och från olika leverantörer.
Följande 87 mobiltelefoner berörs:
- Doro
1350 --> 1380 (30 modeller)
2414/2424
507/509/516/621
520X/530X/540X
5030/5516
608/609/615/624/631
6030/6040/6041/6050/6060
6520/6525/6530/6531
6620/6621
- iPhone
4/4S
- Nokia
100/105/130/301
100/105/130/301
1110i
1208
3310 (modeller lanserade före 2018)
3720
6310
C2-01
- Samsung
Xcover 271
Xcover 550
GT-E1150
GT-E1200
GT-E1080
GT-S5610
Galaxy Trend Plus
- Huawei
F616
F617
F656
F685
FC612E
- Sony Ericsson
J108i
- Catepillar
CAT B30