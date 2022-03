New Yorks immigranter sluter upp för Ukraina

Demonstration till stöd för Ukraina i Brighton Beach i New York-stadsdelen Brooklyn. Foto: TT

New Yorks ukrainska befolkning kraftsamlar för att hjälpa sitt gamla hemland under Rysslands invasion.Jag kan känna skuldkänslor för att vi är här i tryggheten i USA, säger Yulia Zolotarevsky, ukrainsk immigrant i New York.