Ryssland hÃ¤mtar styrkor frÃ¥n Transnistrien

Samtidigt görs försök att dryga ut styrkorna genom soldater från den icke erkända moldaviska utbrytarregionen Transnistrien, med gräns mot sydvästra Ukraina.

Ryssland är just nu inne i en vårträningsperiod där i normala fall uppemot 130 000 unga män genomgår ett års obligatorisk militärträning, enligt den USA-baserade oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War ( ISW ).

Sannolikt har Ryssland redan använt många unga soldater och de nya man rekryterar är äldre utan samma färska kunskap, vilket gör dem mindre stridsdugliga, enligt ISW.

De som genomför grundläggande militärutbildning är ännu mindre förberedda och skulle, om de skickas till frontlinjen nu utan ytterligare månaders träning, sannolikt bli kanonmat, enligt tankesmedjan.