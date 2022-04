Ryssland rekryterar – kan bli "kanonmat"

Tusentals ryska soldater har hittills stupat i det drygt sex veckor långa kriget, men bekräftade uppgifter saknas.

För att ersätta dem försöker Ryssland rekrytera veteraner som sedan 2012 slutat i militären, enligt brittisk underrättelse uppgifter.

Soldater från den icke erkända moldaviska utbrytarregionen Transnistrien, med gräns till sydvästra Ukraina, uppges också kallas in för att dryga ut styrkorna.

Mindre stridsdugliga

Ryssland är just nu inne i en vårträningsperiod där i normala fall uppemot 130 000 unga män genomgår ett års obligatorisk militärträning, enligt den USA-baserade oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War ( ISW ).

Sannolikt har Ryssland redan använt många unga soldater och de nya man rekryterar är äldre utan samma färska kunskap, vilket gör dem mindre stridsdugliga, enligt ISW.

De som genomför grundläggande militärutbildning är ännu mindre förberedda, konstaterar ISW.

"Att skynda på för att få ut dem till enheterna vid fronten under de närmaste veckorna skulle helt enkelt göra dem till kanonmat", skriver tankesmedjan.

Efter att ha dragit tillbaka från Kievregionen väntas ryska styrkor fokusera mer på de östra och södra fronterna.

Svårt att mobilisera

På kort sikt väntas dock inte några stora förändringar på slagfälten, enligt ISW.

I stället bedöms att Ryssland kommer att ha svårt att samla en stor och stridsfärdig styrka i östra Ukraina de kommande månaderna.

"Ryssland kommer antagligen att fortsätta att kasta in svårt skadade och delvis rekonstruerade enheter styckevis in i offensiva insatser som kommer att göra begränsade vinningar till stora kostnader", skriver ISW.

ISW tror att de ryska styrkorna kommer omringa eller slita ned de ukrainska styrkorna i Donetsk och Luhansk, den så kallade Donbass-regionen.

Men "det är minst lika troligt att de här ryska offensiverna kommer att kulminera innan de uppnår sina mål, som liknande ryska insatser har gjort".