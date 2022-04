Ukraina förstärker vid Moldaviengräns

— Vi har stärkt försvaret av statsgränsen mot det så kallade Transinstrien där ryska provokationer fortsätter i försök att skapa spänningar i Odessa och Odessa-regionen, säger Serhij Bratjuk, talesperson för Odessas regionala militära styre.

Under veckan har flera explosioner inträffat i den ryskstödda utbrytarrepubliken i Moldavien. Ryssland kallar explosionerna terrorhandlingar medan Ukraina anklagar Ryssland för att ha agerat under falsk flagg som förevändning för att dra in Moldavien i kriget. Rysk militär har antytt att man vill skapa en landkorridor genom södra Ukraina till Transnistrien.