Ukraina: Svår situation i Donbass

Rysslands framryckning i östra delen av Ukraina, det så kallade Donbass, pressar de ukrainska styrkorna.

— Situationen i Donbass är väldigt svår nu. I princip hela Rysslands armés krigsmakt, vad de nu har kvar, slängs in i offensiven där. Liman, Popasna, Sievjerodonetsk, Slovjansk – ockupanterna vill förstöra allting där, säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ett tal sent på tisdagskvällen.

Han säger att tiotusentals ukrainare har dött under kriget, men att nästan 30 000 ryska soldater har dödats.

Han varnar också för att det kommer att krävs tid och ansträngning av Ukrainas folk för att övervinna Rysslands övertag i utrustning och vapen.

Serhij Hajdaj, guvernör i Luhansk, som tillsammans med Donetsk bildar Donbass, beskriver läget som allt värre.

"Luhansk står inför sin svåraste tid under åtta års konflikt", skriver han i ett inlägg på sociala medier.

"Blir bara värre"

Hajdaj skriver att Ryssarna avancerar i alla riktningar, och att de fört med sig ett galet antal stridande och utrustning och anklagar Moskvas styrkor för att använda den brända jordens taktik.

"Det blir bara värre. Vad rasisterna gör är svårt att beskriva med ord. Orcherna dödar våra städer, förstör allting runt".

Han beskriver att läget är på väg att bli kritiskt.

"Den fria Luhanskregionen är som Mariupol", fortsätter han.

Ukrainska styrkor beskriver ofta de ryska soldaterna nedsättande som orcher, de monstruösa fienderna från Tolkiens fantasyvärld.

Analytiker vid den USA-baserade Institute for the Study of War (ISW) säger att ryska styrkor de senaste veckorna har säkrat mer terräng än tidigare under maj.

"Men de har gjort det genom att minska omfattningen av deras mål – till stor del genom att överge insatser runt Izium och koncentrera sig på nyckelstäder längs frontlinjen", skriver tankesmedjan i sin senaste uppdatering.

Attacker på andra håll

Även nordväst om Donbass fortsätter dock de ryska anfallen. Ukrainsk militär uppger att gränsvakter i nordöstra Sumyregionen har beskjutits, antagligen med artilleri från ryskt territorium.

Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada.

Ryssland fortsätter också att bombardera runt staden Charkiv, trots att de ryska styrkorna retirerade från området förra veckan. Bland annat ska staden Derhatji ha träffats, och en 69-årig kvinna har dött, enligt det regionala styret.