Bov eller vän? Delad värld i synen på Ryssland

Studien Democracy Perception Index från organisationen The Alliance of Democracies bygger på svar från medborgare i 53 länder i Asien, Latinamerika, Europa och USA som svarat via en webbpanel.

Totalt deltog 52 785 personer fördelat på omkring 1 000 respondenter per land. Undersökningen genomfördes mellan den 30 mars och den 10 maj i år.

Källa: The Alliance of Democracies