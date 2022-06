Ukraina: Ryssland intensifierar attacker

Ryska styrkor har tagit kontroll över byn Metiolkine som ligger nära Sievjerodonetsk, uppger Ukraina. Men staden Sievjerodonetsk har Ryssland fortfarande inte lyckats ta över helt, trots intensiva försök i nästan två månader.

Ryssland har dock tagit över de största delarna av staden, där hundratals civila uppges ha tagit skydd i en kemfabrik som ständigt beskjuts, enligt Ukraina.

— Varje stad och by under ukrainsk kontroll i Luhansk-regionen är under nästan oavbruten eld, säger regionens guvernör Serhij Hajdaj i ukrainsk tv.

Ryssland har hittills inte lyckats oskadliggöra de ukrainska soldater som finns kvar och som fortfarande förses med vapen, skriver CNN.

Ryska tv-sändningar

I regionen Cherson, som togs över av Ryssland under krigets första veckor i våras, har de ryska styrkorna konfigurerat det sista av de sju tv-tornen för att sända ryska tv-kanaler gratis uppger den ryska militären.

Cherson gränsar till Krimhalvön som Ryssland i strid med internationell rätt intog redan 2014.

Ryssland har den senaste tiden satt in ett ockupationsstyre, introducerat rubeln som valuta och har börjat dela ut ryska pass i regionen.

Sjämålsrobotattack

Nyligen hävdade Ukraina att landet genomfört en lyckad attack mot ett ryskt bogseringsfartyg i Svarta havet.

Målet för attacken med USA-tillverkade sjömålsrobotar av typen Harpoon var med största säkerhet det ryska fartyget Spasatel Vasilij Bech, som levererade vapen och personal till Ormön i Svarta havet, skriver det brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering. Harpoon-robotarna har donerats till Ukraina från väst.

Attacken visar på de svårigheter som Ryssland står inför när det handlar om stöd till styrkorna på Ormön, skriver försvarsdepartementet, som hävdar att Ukrainas kustförsvar till stor del har oskadliggjort Rysslands förmåga att utöva kontroll över nordvästra Svarta havet.