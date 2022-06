Omikronskugga faller över somriga Europa

De allra flesta restriktioner som sedan 2020 införts på grund av covidpandemin har slopats i Europa. Många har återupptagit sitt resande och planerat in aktiviteter och fester som varit omöjliga att genomföra under pandemiåren.

Men inför sommaren har smittotalen åter börjat peka uppåt, med tiotusentals nya infektioner dagligen i länder som Portugal, Italien, Frankrike och Tyskland.

För Portugal började den senaste vågen i maj, med en topp i början av juni då nästan 30 000 nya fall registrerades dagligen, skriver AFP. Sedan dess har kurvan generellt pekat nedåt igen, men i andra europeiska länder går det åt motsatt håll.

I Tyskland noterades i veckan ett sjudagarssnitt på nästan 70 000 nya fall per dygn, enligt Oxforduniversitetets datainsamlingsprojekt Our world in data.

Frankrike sjudagarssnitt låg på över 50 000 nya fall per dygn. Italiens kurva steg upp mot cirka 40 000 dagliga fall, beräknat över sju dagars snitt.

Detta att jämföra med siffror från den 1 juni, när Tyskland i snitt noterade cirka 30 000 nya dagliga fall, samt Frankrikes och Italiens drygt 18 000 nya dagliga fall vardera. Antalet positiva testresultat ska dock bara ses som en fingervisning, eftersom långt från alla som smittas registreras.

"En faktisk ökning"

Ökningen syns även i fler länder. I Sverige har gick antalet smittofall upp 37 procent mellan vecka 23 och vecka 24, då drygt 2 000 personer testade positivt.

— Vi har inte ändrat testrekommendationerna, så vi kan vara mer säkra på att det rör sig om en faktiskt ökning. Vad jag vet är det fler länder i Europa som inte heller ändrat testrekommendationerna, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Subvarianterna, främst BA.5 som nu utgör över 30 procent av de fall som sekvenseras i Sverige, bedöms var mer smittsam och samtidigt bättre på att tränga igenom den immunitet som tidigare infektion och vaccination ger.

— Det påminner oss om att pandemin fortfarande pågår, och hur viktigt det är att man följer rekommendationerna om vaccination och att inte röra sig bland folk om man har symtom, säger Byfors.

Förlänger munskyddskrav

Det finns dock i nuläget ingenting som tyder på att BA.4 och BA.5 skulle ge svårare sjukdomsförlopp än tidigare omikronvarianter, som ger relativt mild sjukdom. Däremot, varnade EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i förra veckan, kan ökad smitta ändå leda till fler dödsfall och att fler behöver läggas in på sjukhus.

I Italien har regeringen redan valt att fortsätta kräva munskydd i kollektivtrafik fram till den 30 september, skriver AFP.

För Tyskland kan besked om nya restriktioner komma den 30 juni, när ett expertråd ska ge sitt utlåtande om huruvida munskydd återigen ska krävas inomhus.