Minst tio dÃ¶da i robotangrepp i Odessa

Två robotar ska ha avfyrats från ett flygplan över Svarta havet, enligt den ukrainska militären. En av dem uppges ha träffat ett nio våningar högt bostadshus, som delvis förstörts, medan den andra slog ner i ett rekreationscenter.

"Antalet döda i robotangreppet mot lägenhetshuset har stigit till tio," säger Serhij Bratsjuk, talesperson för militären i Odessa, tidigt på fredagen enligt AFP.

Attacken kommer några dagar efter det att runt 20 människor dödades när ett köpcentrum i staden Krementjuk i centrala Ukraina träffades av en robot.

Havsblockad riskerar fortsätta

Odessaregionen i söder, med den historiska hamnstaden med samma namn, är ett strategiskt viktigt område för både Ukraina och Ryssland och under torsdagen vann Ukraina en delseger när Ryssland drog sig tillbaka från Ormön i Svarta havet, söder om Odessa.

Ryssarna hade ockuperat ön sedan krigets början, men gav sig enligt Ukraina av efter intensiva robot- och artilleribeskjutningar. Anfallet skedde bland annat med nya kraftigare vapen som anlänt från väst, rapporterar The New York Times.

Den ryska militären säger däremot att tillbakadragandet var en "gest för att visa god vilja" och att det öppnar för att börja transportera de tusentals ton spannmål som suttit fast i Ukraina på grund av kriget.

Men tillbakadragandet kommer troligtvis inte att öppna sjövägen för det ukrainska spannmålet, skriver USA-baserade Institute for the Study of War (ISW). Den ryska pressen utanför Ukrainas kust mildras visserligen för tillfället, men Ryssland har landbaserade sjömålssystem utplacerade på Krimhalvön och i den ockuperade Chersonregionen "som fortfarande kan rikta sin sig på ukrainsk last", påpekar ISW.

Utrikesminister Ann Linde under Natos toppmöte i Madrid.

"Medieintresset minskar"

Krigets konsekvenser, som inflation och stigande matpriser, riskerar dessutom att göra så att allmänhetens intresse för konflikten hamnar i skymundan, varnar utrikesminister Ann Linde.

— Mn kan redan se att medieintresset minskar, och det påverkar också allmänheten, och allmänheten påverkar politikerna, säger hon enligt The New York Times.

Hon säger att det då är hennes och andra västvärldsrepresentanters ansvar att hålla Ukrainafrågan högt upp på agendan.