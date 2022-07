Bedömare: Lysytjansk kan ha fallit

Ryssland intog troligtvis staden Lysytjansk i Luhanskregionen under lördagen. Den slutsatsen drar USA-baserade Institute for the Study of War i sin senaste rapport om kriget.

I lägesrapporten som har publicerats natten mot söndag svensk tid skriver Institute for the Study of War (ISW) att Ukrainas militär sannolikt avsiktligt har retirerat från staden, där hårda strider har rasat de senaste veckorna. Bilder som enligt ISW har bekräftats är tagna i Lysytjansk visar hur ryska styrkor lugnt går runt både i de norra och sydöstra delarna av staden. "Det tyder på att det finns få eller inga kvarvarande ukrainska styrkor i staden den 2 juli. Företrädare för ukrainska militären har inte offentligt tillkännagivit en reträtt, men de har heller inte rapporterat att det förekommer försvarsstrider runt Lysytjansk," skriver ISW. Skilda uppgifter På lördagen uppgav en militär talesperson för det av Ryssland tillsatta ockupationsstyret i Luhanskregionen att Lysytjansk hade omringats av ryska styrkor. Det avfärdades dock av Ukrainas väpnade styrkor, där talespersonen Ruslan Muzytjuk sade att strider fortfarande rasade och att staden ännu var under ukrainsk kontroll. De uppgifterna är dock troligtvis inte längre aktuella, tror ISW. "Tillbakavisandet är sannolikt gammalt och felaktigt," skriver ISW natten mot söndag. Tidsfråga Lysytjansks tvillingstad Sievjerodonetsk på andra sidan floden Donets intogs nyligen av ryska styrkor. Sedan dess har det mer eller mindre varit en tidsfråga innan även Lysytjansk skulle falla. Oupphörliga artilleri- och flygangrepp har skakat staden, enligt Luhanskregionens guvernör Serhij Hajdaj och situationen har beskrivits som mycket svår. "Ryska styrkor kommer sannolikt att ta kontroll över de kvarvarande områdena i Luhanskregionen de kommande dagarna," skriver ISW. Tillsammans med Donetsk utgör Luhansk det större Donbassområdet, där Ryssland intensifierat sin offensiv sedan landets styrkor i våras drog sig tillbaka från norra Ukraina och Kievregionen.