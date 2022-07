Juntan i Myanmar har låtit avrätta fyra personer, bland dem en tidigare ledamot från Aung San Suu Kyis parti, rapporterar regimstyrda The Global New Light of Myanmar.

Det är första gången på flera decennier som dödsstraffet i Myanmar verkställs. De fyra påstås ha varit delaktiga i "brutala och inhumana terrordåd", enligt regimorganet.