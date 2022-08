Förväntad livslängd i Afrika ökar stort

Ett barn i Malawi vaccineras mot polio under en vaccinkampanj i våras. Arkivbild. Foto: TT

Den förväntade livslängden i Afrika har ökat med tio år under 2000 till 2019, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det är mer än det globala genomsnittet, och mer än i någon annan region under tidsperioden.