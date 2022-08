Olycka på Legoland i södra Tyskland

Ett tiotal personer har skadats i en olycka vid en bergochdal-bana i tyska Günzburg. Olyckan inträffade när en vagn bromsade in kraftigt och en efterföljande vagn körde in i ekipaget och for av rälsen, enligt en talesperson för polisen.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/utrikes/1051376-olycka-pa-legoland-i-sodra-tyskland Kopiera länken Olyckan inträffade på nöjesfältet Legoland i Günzburg, väster om staden Augsburg. Polis och räddningsmanskap fanns på plats kort efter olyckan i en stor insats, men inga av skadorna rapporteras vara allvarliga, skriver lokaltidningen Günzburger Zeitung.