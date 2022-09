Forna kolonier kluvna kring drottningens arv

Fakta: Samväldet Samväldet — Commonwealth of Nations — är en mellanstatlig organisation som i dag består av 54 självständiga länder, varav nästan alla tidigare har tillhört det brittiska imperiet. Den brittiska monarken är statsöverhuvud i 15 av dessa länder och representeras i 14 av dem av en generalguvernör (Antigua och Barbuda, Australien, Bahamas, Belize, Grenada, Jamaica, Kanada, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna samt Tuvalu). Fem medlemsstater är egna monarkier utan koppling till den brittiska regenten (Brunei, Lesotho, Malaysia, Swaziland, Tonga). Resterande länder är republiker. Organisationen har haft namnet Brittiska samväldet, men det ändrades 1949 för att understryka att Storbritannien inte har en särställning. Samväldet saknar skriven konstitution. Vissa principer för medlemsstaterna har samlats i en särskild Commonwealth Declaration (Singaporedeklarationen) från 1971. Samväldet omfattar mer än en tredjedel av jordens landyta och hade 2020 en total befolkning på 2,4 miljarder invånare. Källa: Nationalencyklopedin

När drottning tog över tronen 1952 blev hon regent över miljoner människor som aldrig valt att låta sig styras av den brittiska kronan.

I dag präglas många av länderna – i Afrika, Asien och Karibien – av ilska och bitterhet gentemot det forna kolonialstyret. Kolonialismens mörka arv stavas slaveri, rasism, exploatering och plundring. För många kom drottningen att representera allt det under hennes sju årtionden på tronen.

I Kenya – det land prinsessan Elizabeth befann sig i när hon meddelades att hennes far hade avlidit – har krav rests på att återlämna kraniet från en motståndsledare som sköts till döds av de koloniala makthavarna 1905. Enligt representanter för folkgruppen Nandi avskildes Koitalel Arap Samoeis huvud från kroppen och sändes till England som krigstrofé, rapporterar AFP.

Våldtäkter och kastrering

Timmarna efter drottningen död publicerade den kenyanska juristen Alice Mugo ett dokument från 1956 – fyra år efter drottningens tillträde – på Twitter. "Resetillstånd", står det på det bleknade pappret som Mugos mormor var tvungen att uppvisa för de koloniala makthavarna för att få röra sig inom sitt land.

Andra kenyaner hölls fångna i läger under grymma förhållanden. Tiotusentals kenyaner utsattes för tortyr, våldtäkter, mord och kastrering inom ramarna för det brittiska lägersystemet, rapporterar The New York Times.

"De flesta av våra far- och morföräldrar var förtrycka. Jag kan inte sörja", skrev Mugo på Twitter.

Prins Philip, drottning Elizabeths make, under ceremonin i Nairobi som 1963 markerade slutet på det brittiska kolonialstyret i Kenya.

Ingen ursäkt

Även från Karibien hörs arga röster efter drottningens bortgång.

— Samväldets rikedomar tillhör England. Den rikedomen har aldrig delats med någon, säger Bert Samuels, medlem i det jamaicanska råd som hanterar historiska frågor, däribland slavhandeln, till AP.

Under drottning Elizabeths tid vid tronen omvandlades det Brittiska imperiet till det Brittiska Samväldet (i dag kallat enbart Samväldet), en mellanstatlig organisation som i dag består av 54 självständiga länder.

Demonstranter kräver en ursäkt och kompensation för slavhandeln under prins Williams besök i Kingston, Jamaica i mars.

Aktivisten Nadeen Spence uppger att medan många äldre jamaicaner uppskattade drottningen, är den yngre generationen betydligt mer kritisk.

— Det enda jag noterade kring drottningens bortgång är att hon dog och aldrig bad om ursäkt för slaveriet, säger Spence till AP.

— Hon borde ha bett om ursäkt.

Få sörjer i Mellanöstern

I Sydafrika har drottning Elizabeths arv länge varit en omtvistad fråga, skriver The New York Times. Efter hennes bortgång publicerade det populistiska vänsterpartiet Ekonomiska frihetskämpar (EFF) ett uttalande där man uppgav att drottningens död är "en påminnelse om en väldigt tragisk period i det här landet och i Afrikas historia".

"Drottningen ledde en institution uppbyggd och upprätthållen av ett brutalt arv av att avhumanisera miljoner människor världen över", skrev de.

I Mellanöstern sörjer få personer drottningen, som av många fortfarande hålls ansvarig för de pennstreck på en karta som ligger till grund för många av dagens konflikter i området.

Även i det etniskt splittrade Cypern uteblev kondoleanserna, skriver Cyprus Mail. Många grekcyprioter minns 1950-talets fyraåriga gerillakrig mot britterna och drottningens upplevda likgiltighet inför avrättningen av nio grekcypriotiska självständighetskämpar.