Snabba steg mot ryska annekteringar

Ledare som Ryssland har tillsatt i de ockuperade områdena i Luhansk, Donetsk och Cherson har under tisdagen beslutat att dra igång de formella processerna mot ryska annekteringar.

Människor i alla tre regioner ska rösta redan till helgen, heter det.

— Efter folkomröstningen kommer jag personligen att vända mig till den ryska federationens president Vladimir Putin för att kunna färdigställa detta ur juridisk synpunkt så snart som möjligt, säger Volodymyr (Vladimir) Saldo, som Ryssland har tillsatt som högste politiske ledare i ockuperade Cherson, enligt nyhetsbyrån Interfax.

Som på Krim

Under krigets gång har det återkommande spekulerats i om och när Ryssland ska iscensätta så kallade folkomröstningar på ockuperad mark i Ukraina. De kan antas följa samma mönster som den som hölls på Krimhalvön 2014 och vara rena formaliteter riggade i rysk favör, med syftet att ge ett sken av legitimitet till ett ryskt maktövertagande.

De av Kreml tillsatta ledarna i de så kallade folkrepublikerna i öst har flera gånger om vädjat om ryska initiativ att låta dem ansluta till federationen. I Rysslands hårt hållna statsmedier har många av regionernas invånare också påståtts vara väldigt angelägna om att Ryssland ska ta över.

Ukraina har avancerat i syd och återtagit flera mindre orter i Cherson, men också i Luhansk som länge helt har stått under rysk kontroll. Regionerna Donetsk och Zaporizjzja är endast delvis ockuperade, men även i Zaporizjzja har det under tisdagen fattats beslut som ska föra området mot Ryssland.

— Det finns inga ideala omständigheter när det gäller säkerheten. Ju förr vi blir en del av Ryssland desto snarare blir det fred, säger ordföranden i en grupp som samlats för att uttrycka stöd för en rysk annektering i Zaporizjzja, enligt Interfax.

Gehör i Moskva

I Ryssland välkomnas dessa beslut. Statsdumans talman Vjatjeslav Volodin uttalade genast sitt stöd för planerna i det ryska parlamentet på tisdagen.

— Om de säger att de vill vara en del av Ryssland i en direkt folkomröstning så kommer vi att stödja dem, kära kollegor. Håller ni med, frågade han de samlade parlamentarikerna, varpå de svarade med applåder.

Dmitrij Medvedev, den tidigare presidenten och premiärministern som är en av Vladimir Putins närmaste män, utropar att det är en självklarhet att ta emot de "befriade" områdena i Ukraina.

"Efter att de har implementerats och tagits emot som nya områden i Ryssland kommer den geopolitiska förvandlingen i världen att vara oåterkallelig. Att kränka Rysslands territorium är ett brott och att begå det innebär tillåtelse för användning av alla former av självförsvar", skrev Medvedev på Telegram tidigt på tisdagen.

Ända sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes har Kreml avböjt att kommentera spekulationer om annekteringar eller folkomröstningar med hänvisning till att det "är upp till folket där att bestämma".

Propagandist: "All in"

Margarita Simonjan, chefredaktör för den ryska propagandakanalen RT och en av Kremls främsta förfäktare, har nyligen beskrivit planer på sådana här folkomröstningar som ett "all in"-scenario i stil med övertagandet av Krim.

"I dag är det en folkomröstning. I morgon är det ett erkännande som del av den ryska federationen. I övermorgon leder alla attacker mot Rysslands territorium till ett fullfjädrat krig mellan Ryssland och Ukraina med Nato, varpå Ryssland får fria händer i alla avseenden", skrev hon på Telegram i måndags.

När det började komma uppgifter om folkomröstningsplanerna bedömde Institute for the study of war (ISW) att det verkade råda viss panik på den ryska sidan. Den USA-baserade tankesmedjan poängterade i sin tisdagsrapport om kriget att Ryssland inte ens kontrollerar hela regionerna i fråga.

"En delvis annektering i detta skede skulle också försätta Kreml i ett märkligt läge där man måste kräva att ukrainska styrkor slutar ockupera 'ryskt' territorium, och ett förödmjukande läge där man inte har förmåga att driva igenom det kravet", skriver ISW.

Efter beskeden från de ryskockuperade områdena meddelar presidentkansliet i Kiev kort att Ukraina avser tillintetgöra det ryska hotet mot landet.