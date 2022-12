Fyra unga omkom i bilolycka

Alla fyra – två män och två kvinnor mellan 17 och 22 års ålder – färdades i en mindre personbil som körde av vägen under natten till lördag. Den for ned i ett dike och vidare in i ett brofäste. Samtliga omkom omedelbart, skriver nyhetsbyrån Ansa.

Olyckan skedde i den norra delen av regionen Umbrien, norr om Perugia och öster om Florens.