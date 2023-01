Döp en kackerlacka efter ditt ex – och se den slukas

Alla hjärtans dag infaller den 14 februari varje år och är en dag då man firar kärleken. Vanligtvis skickar man hälsningar till någon man tycker om, men inte på The San Antonio Zoo i Texas, USA.

På djurparken får hjärtekrossade personer möjlighet att skapa en personlig alla hjärtans dag-hälsning till sitt ex, något som CNN var först att rapportera om.



Den brutala alla hjärtans dag-hälsningen

För 10 dollar matas djurparkens större djur med ett mindre djur, som man fått döpa till sitt ex namn. Exet kommer sedan få en digital alla hjärtans dag-hälsning, med information om att ett djur blivit namngivet efter en och sedan slukats av ett större djur.

Mot en extra kostnad kan exet även få en personlig videohälsning skickad till sig, där de får se när det mindre djuret blir uppätet. Alla som namnger ett djur kommer själva få ett elektroniskt hälsning skickad till sig, som ett bevis på att man stöttat zoots verksamhet.

Evenemanget engagerar

The San Antonio Zoo anordnar detta alla hjärtans dag-event varje år och kallar det för “Cry Me a Cockroach”. Pengarna som samlas in under perioden går till att bevara djurlivet i Texas och runt om i världen.

Cyle Perez som är djurparkens kommunikations- och kampanjchef berättar för CNN att det förra året var över 8 000 personer från över 30 länder som namngav ett smådjur efter sitt ex.