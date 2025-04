Före detta tjuv: "Det avgör om vi ger oss på just ditt hem"

Michael Fraser är den tidigare tjuven som i dag är känd från BBC:s “Beat the Burglar ” . Han är även föreläsare och motivationstalare.

I det brittiska mediet Saga valde han nyligen att avslöja några punkter som man kan tänka på för att undvika inbrott eller i värsta fall, vad du kan tänka på om tjuven väl tagit sig in i ditt hem.

Förre detta tjuven: "Dessa punkter ska du tänka på"

Han råder även folk att noggrant inspektera lås på dörrar och fönster. Vissa kontrollerar enbart sin ytterdörr vilket gör att man glömmer andra ställen i sitt hem där det går att ta sig in.

Det här med gömda nycklar utomhus är tydligen ett "big no no". Många av oss har under vår uppväxt haft en reservnyckel ute i någon kruka eller liknande. Detta anser Fraser är en dålig vana då duktiga tjuvar ofta har stenkoll på vilka gömställen som tillhör de vanligaste.