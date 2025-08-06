Ahmed i Gaza: Tar farväl av min fru varje gång

Ahmed Abuzaid har varit fast i Gaza sedan kriget bröt ut – och tappat hoppet om att få komma hem till sin fru i Sverige. Samtidigt som bomber fortsätter falla runtomkring honom väntas Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordra ockupation av hela Gaza. Det är fullt med folk här, det kommer att bli en massaker, säger Ahmed till TT.

Varje gång 40-årige Ahmed Abuzaid lämnar det lilla rummet i Khan Yunis för att hitta mat säger han farväl till sin sjuka mamma och pappa. Varje gång han ringer sin fru i Sverige säger han att han älskar henne och att de ska ses i en annan värld. Varje dag känns som den sista.

— Jag har burit döda kroppar, sett svältande barn dö och människors kroppar gå sönder i bombningar. Jag vet inte hur jag ska återhämta mig om jag skulle överleva det här, säger Ahmed Abuzaid och är tyst en stund för att samla sig.

Fast i två år

Han har varit fast i Gaza sedan kriget bröt ut för snart två år sedan, då han tog sig dit för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Hans barndom tillbringades i Gaza, men innan han återvände i mars 2023 hade han varit bosatt i Sverige i nästan tio år.

Det var meningen att hans fru Rihana Abuzaid, som är svensk medborgare, skulle följa med. Den planen stoppades, då hon strax innan resan fick en ryggskada som gjorde att hon inte kunde åka.

Annons

— Förut försökte han vara positiv, men nu vill han bara dö. Det känns hemskt, om jag hade varit där hade vi i alla fall varit tillsammans, säger Rihana Abuzaid, som i kontakt med Migrationsverket och UD kämpar för att få hem sin man.

Efter svårigheter att få hjälp från svenska myndigheter, och med den eskalerande nöden i Gaza, börjar drömmen om att kunna återvända sina.

— Jag lever inte för mig. Jag lever för min familj, för att mina föräldrar ska ha det bra och för min fru, säger Ahmed Abuzaid, som gått ner nästan 40 kilo sedan kriget började.

al-Mawasi, som ligger i utkanten av Khan Yunis i Gaza. Där har Ahmed Abuzaid hittat ett litet rum till sig själv, sin mamma och pappa.

”Tappar känslor”

Han skickar över en video från natten som gått. Ahmed försöker sova, men runtomkring honom pågår attacker. Han filmar rakt upp i taket, det är mörkt, men i klippet dånar ljudet från bomber.

— Militären syns på himlen och på havet, men de är inte på marken än, berättar han om situationen i al-Mawasi, i utkanten av Khan Yunis.

Israel kontrollerar i nuläget omkring 75 procent av Gazaremsan. I veckan har premiärminister Benjamin Netanyahu hotat ta kontroll över även resterande delar av landområdet, där israeliska gisslan kan befinna sig. Han väntar nu på att få planen godkänd när han samlar säkerhetskabinettet.