Berömt museum stänger för gott: "Hjärtskärande"

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 20:00
Genrebilder. Foto: Martina Holmberg/TT & Fredrik Sandberg/TT

Ett berömt museum stänger för gott i september 2025. Nu kommer alla föremål att auktioneras ut.

Det berömda bilmuseet Klairmont Kollections i Chicago stänger för gott. Nu kommer hela bilsamlingen att auktioneras ut, skriver auktionsverket Mecum Auctions

Berömt museum stänger – antika bilar auktioneras ut 

Klairmont Kollections, som genom åren har besökts av tusentals bilentusiaster, besitter en av USA:s största och mest unika bilsamlingar. I samlingen finns omkring 300 antika bilar och 1 000 bilföremål, som alla kommer att auktioneras ut i september 2025. Samlingen har ett uppskattat värde på flera miljoner. 

Museet kommer gå att besöka fram till den 14 sepmteber 2025. 

"Hjärtskärande"

Bland bilarna som auktioneras ut finns bland annat en Golden Sahara II, 1947 Tatra T87, 1926 Rickenbacker eight Super Sport och en Bricklin SV-1, vilket även bilpublikationen The Autopian uppmärksammat. 

I bilpublikationens kommentarsfält uttrycker flera bilentusiaster sin sorg över att Klairmont Kollections stänger. 

"Det här är hjärtskärande", skriver en. 

"Jag besökte museet och hade den bästa upplevelsen en bilentusiast kan ha", skriver en annan. 

"Jag hade turen att besöka det några gånger och det är en galen och cool samling saker", skriver en tredje. 

