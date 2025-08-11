Ny lag för arbetsgivare – risk för böter på 700 000 kronor

Har du varit på arbetsintervju men sedan inte fått någon återkoppling av arbetsgivaren? Då är du inte ensam.

35 procent av yrkesverksamma i Sverige har någon gång upplevt att rekryterare helt slutat kommunicera utan förvarning.

Samtidigt är de allra flesta HR-specialister och rekryteringschefer, närmare bestämt 83 procent, medvetna om att utebliven respons kan ha en negativ inverkan på kandidaters självförtroende och på andras bild av företaget, enligt en undersökning från LinkedIn.

Krav på respons från rekryterare – ny lag 1 januari 2026

På en plats har man fått nog av arbetsgivares uteblivna svar till arbetssökande.

I Ontario, Kanada blir det från och med den 1 januari 2026 förbjudet att ignorera kandidater under en rekryteringsprocess, något som CNBC var först att rapportera om.

Riskerar böter på 700 000 kronor

Lagen gäller för företag med minst 25 anställda och innebär att de som rekryterar är skyldiga att höra av sig inom 45 dagar efter en arbetsintervju.

Enligt Börskollen, som också har rapporterat om den nya kanadensiska lagen, kan rekryterare som inte hör av sig bötfällas på upp till 100 000 kanadensiska dollar, motsvarande drygt 700 000 svenska kronor.



Aktuellt även i USA

Även i USA vill man komma till bukt med rekryterare som inte svarar.