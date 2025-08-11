Nyheter24
Ny lag för arbetsgivare – risk för böter på 700 000 kronor

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 21:00
Reklam från Arbetsförmedlingen och fundersam medelålders kvinna framför en dator.
En ny lag börjar gälla för dessa arbetsgivare 2026. Foto: Johan Nilsson/TT, Janerik Henriksson/TT & Janerik Henriksson/TT.

Har du varit på arbetsintervju men sedan inte fått någon återkoppling av arbetsgivaren? Då är du inte ensam.

Fredrika Fideli Hagberg
Fredrika Fideli Hagberg,
Reporter

Ämnen:

Lag, Jobb, Kanada

35 procent av yrkesverksamma i Sverige har någon gång upplevt att rekryterare helt slutat kommunicera utan förvarning. 

Samtidigt är de allra flesta HR-specialister och rekryteringschefer, närmare bestämt 83 procent, medvetna om att utebliven respons kan ha en negativ inverkan på kandidaters självförtroende och på andras bild av företaget, enligt en undersökning från LinkedIn.

Krav på respons från rekryterare – ny lag 1 januari 2026

På en plats har man fått nog av arbetsgivares uteblivna svar till arbetssökande.

I Ontario, Kanada blir det från och med den 1 januari 2026 förbjudet att ignorera kandidater under en rekryteringsprocess, något som CNBC var först att rapportera om.

Exteriör på huvudentrén på Arbetsförmedlingen på Regementsgatan i Malmö i november 2022. Foto: Johan Nilsson / TT.

Riskerar böter på 700 000 kronor

Lagen gäller för företag med minst 25 anställda och innebär att de som rekryterar är skyldiga att höra av sig inom 45 dagar efter en arbetsintervju. 

Enligt Börskollen, som också har rapporterat om den nya kanadensiska lagen, kan rekryterare som inte hör av sig bötfällas på upp till 100 000 kanadensiska dollar, motsvarande drygt 700 000 svenska kronor.

Aktuellt även i USA

Även i USA vill man komma till bukt med rekryterare som inte svarar. 

I New Jersey behandlas ett förslag om att införa krav på företag att ta bort jobbannonser inom två veckor efter tillsättning. I New York har man redan förbjudit oauktoriserade AI-verktyg för anställning.

