Jakten på den man som sköt tre poliser, varav två till döds, i en by i Victoria, Australien fortsätter under onsdagen lokal tid. Mannen som flytt till skogs bedöms som beväpnad och farlig.

För invånarna i byn Porepunkah i Australiska alperna är rådet från polisen att fortsätta ”hålla sig inomhus tillsvidare”. Skola och lokala företag är alltjämt stängda sedan en 56-årig man skjutit ihjäl två poliser och skadat en tredje.

– Det är ganska chockerande, men vi håller ihop och ser efter varandra, säger lokalbon Linda till ABC.

Det var under tisdagsförmiddagen som polisen kom till mannens gård utanför Porepunkah för att utföra en husrannsakan. Han ska då ha öppnat eld och sedan flytt in i skogen.

Polisen: "Mycket farlig person"

Mannen tros anse sig stå utanför det normala samhället och följer inte gängse lagar eller polisens order. Han antas vara tungt beväpnad. Hundratals poliser deltar i sökandet.

– Han är uppenbarligen en mycket farlig person och måste fångas. Därför har vi kallat in alla tillgängliga resurser, säger Victorias polischef Mike Bush.

Sökandet efter mannen har försvårats av väderförhållandena. Regn och kraftiga vindar väntas nu bytas mot snö.

Mannens partner och barn förhördes under tisdagskvällen lokal tid.