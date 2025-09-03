Nyheter24
Flera döda i tivoliolycka i Lissabon

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 20:16
Uppdaterad: 3 sep. 2025, kl. 21:36
Bergbanan Glória vid ett tidigare tillfälle. Arkivbild. Foto: Armando Franca/AP/TT

Minst tre personer har omkommit och minst 20 personer har skadats sedan en bergbana spårat ur i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar CNN Portugal. Minst nio personer ska ha allvarliga skador, enligt uppgifter till kanalen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Tivoli

En stor räddningsinsats pågår på platsen.

Bergbanan, som går under namnet Glória, kan rymma upp till 42 personer och är populär bland turister som besöker Lissabon.

Texten uppdateras.

