Flera döda i tivoliolycka i Lissabon

Bergbanan Glória vid ett tidigare tillfälle.

Minst tre personer har omkommit och minst 20 personer har skadats sedan en bergbana spårat ur i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar CNN Portugal. Minst nio personer ska ha allvarliga skador, enligt uppgifter till kanalen.

En stor räddningsinsats pågår på platsen. Bergbanan, som går under namnet Glória, kan rymma upp till 42 personer och är populär bland turister som besöker Lissabon. Texten uppdateras.