Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Storbritannien

Buckingham Palace meddelande: Hertiginnan av Kent är död

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 14:12
Uppdaterad: 5 sep. 2025, kl. 14:14
Bild på Hertiginnan av Kent.
Buckingham Palace meddelande: Hertiginnan av Kent är död. Foto: Martin Meissner/TT

Under dagen meddelade Buckingham Palace att Hertiginnan av Kent är död. Hertiginnan var gift med drottning Elizabeth II:s kusin. Hon blev 92 år.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Storbritannien

Under fredagen meddelade Buckingham Palace att hertiginnan av Kent, född Katharine Worsley, avlidit. 

Union jack-flaggan hissades under dagen på halvstång utanför palatset kort efter att hertiginnans död tillkännagivits, skriver Sky News.

Katharine blev den äldsta levande medlemmen av kungafamiljen när drottning Elizabeth II dog 2022.

Var gift med drottning Elizabeth II:s kusin

Hon var gift med hertigen av Kent, som är kusin till den avlidna drottning Elizabeth II, år 1961.

I sitt uttalandet på fredagen skrev palatset: "Det är med djup sorg som Buckingham Palace meddelar att Hennes Kungliga Höghet Hertiginnan av Kent avlidit. Hon somnade in fridfullt igår kväll på Kensington Palace, omgiven av sin familj."

Hertiginnan blev 92 år.

