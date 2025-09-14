Reser du med husdjur? Här är de bästa flygbolagen

SAS tar emot både dig och din hund – men Ryanair säger nej direkt. Nu avslöjar en ny rapport vilka flygbolag som är mest (och minst) djurvänliga i Europa. Spoiler: billigt är inte alltid bäst.

Det blir allt vanligare att ta med hunden eller katten på flyget. Samtidigt varierar reglerna kraftigt mellan olika flygbolag, vilket gör det svårt för djurägare att planera sin resa.

En ny granskning från AirAdvisor, som tittat på djurpolicyer hos de 15 största flygbolagen inom EU och EES, visar att endast fem av dem möter samtliga krav för att klassas som djurvänliga.

Tre kriterier avgjorde

För att kvala in i toppen krävdes att flygbolagen tillåter husdjur i kabinen, som incheckat bagage eller frakt, samt i sina lounger. SAS och Finnair var bland de få som klarade alla tre.

Annons

Andra bolag som fick full pott var Lufthansa, KLM och Aegean Airlines. Aegean sticker dessutom ut med branschens lägsta avgifter – från 385 kronor – jämfört med exempelvis SAS, där en djurresa kan kosta uppåt 8 000 kronor.

Samtidigt fortsätter lågprisjättar som Ryanair, EasyJet och Wizz Air att neka sällskapsdjur helt och hållet, med undantag för assistanshundar. Brittiska flygbolag visar sig vara särskilt strikta, med totalförbud mot djur i kabinen.

Sverige i framkant – men saknar EU-stöd

Att SAS och Finnair ligger i topp är ingen slump. I Norden ses husdjur ofta som en självklar del av familjen. Ändå är flyg med djur fortfarande en utmaning, både kostnadsmässigt och logistiskt.

– Vi vill hjälpa resenärer i Sverige och resten av Europa att känna sig trygga när de flyger med sina fyrbenta vänner, säger Anton Radchenko, vd för AirAdvisor.