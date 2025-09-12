Sa "fel" ord till polisen – döms efter ny lag

Den nya lagen om förolämpning mot tjänsteman har börjat ta sig. En 16-åring döms efter ha uttryckt sig grovt mot en polis, något som tidigare inte skulle lett till åtal.

Sedan början av juli i år gäller hårdare regler för vad man faktiskt får säga till en tjänsteman.

Syftet med lagen är att skydda vårdpersonal, poliser och andra yrkesgrupper i offentlig tjänst från hot, trakasserier och grova förolämpningar, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Tidigare har liknande beteenden ofta passerat utan rättsliga följder, men så är inte längre fallet.

Det nya brottet "förolämpning mot tjänsteman" har redan börjat prövas i svensk domstol.

Och även om lagen är färsk och praxis fortfarande utvecklas, visar en ny dom från Södertörns tingsrätt att ett enda ord nu kan kosta – även om de yttras i frustration.

Ropade kränkande ord till polis – döms efter ny lag

En 16-årig pojke har dömts till dagsböter efter att ha skrikit "kuksugare" åt en polis på Älvsjö torg i Stockholm den 7 augusti. Händelsen inträffade i samband med att en polispatrull kontrollerade fyra ungdomar och beslutade att kroppsvisitera pojken, rapporterar Mitt i.

Enligt polisen gjorde pojken motstånd, och när han hölls fast föll det fula ordet ur munnen.

Hade detta hänt före den 2 juli i år hade händelsen spelat ut sig annorlunda. Men nu omfattas sådana uttalanden av det nya brottet "förolämpning mot tjänsteman".

Pojken i fråga dömdes av Södertörns tingsrätt till 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

Domstolen höll med polisen i fråga

Enligt polisens vittnesmål ropade pojken ordet tydligt riktat mot en av dem. Men enligt pojken hade han inte någon särskild i åtanke, när han uttryckte sig så.

Han berättade också att polisen tryckte upp honom mot en vägg och trodde att han hade narkotika på sig.

Men rätten valde att gå på polisens version och slog fast att uttalandet var riktat mot tjänstemannen, och därmed straffbart numera, enligt Mitt i.