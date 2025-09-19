Svensk ung man död i olycka i Norge: "Sorg och chock"

Det var på torsdagseftermiddagen som en svensk man i 20-årsåldern avled när han jobbade på Norges största oljeraffinaderi i Mongstad.
Mannen arbetade som flaggman och hjälpte en kranförare att dirigera och hålla utkik för extra säkerhet.
Svensk man död i Norge – jobbade på oljeraffinaderi
Polisen utreder nu vad som orsakade arbetsplatsolyckan, när den unga svensken fick en flera ton tung värmeväxlare över sig, skriver norska VG.
En ambulanshelikopter anlände snabbt efter olyckan, men det stod tidigt klart att mannens liv inte gick att rädda och han dödförklarades på platsen.
– Han hade jobbat för oss i mindre än sex månader och var på sin första resa till Mongstad, men hade jobbat på flera andra platser i Norge innan dess, säger Johan Silfversparre, vd på Nidab Produktion, som hade hyrt ut arbetaren till det norska kranföretaget Crane Norway till VG.
Familjen i chock
Nu sörjs svensken av kollegor, familj och vänner, och till tidningen säger Silfversparre att han är i kontakt med den avlidens familj.
– De är i sorg och chock.