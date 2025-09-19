Svensk ung man död i olycka i Norge: "Sorg och chock"

En svensk man i 20-årsåldern dog i en arbetsplatsolycka på ett norskt oljeraffinaderi på torsdagen.

– Han hade jobbat för oss i mindre än sex månader och var på sin första resa till Mongstad, säger VD:n Johan Silfversparre till VG.

Det var på torsdagseftermiddagen som en svensk man i 20-årsåldern avled när han jobbade på Norges största oljeraffinaderi i Mongstad.

Mannen arbetade som flaggman och hjälpte en kranförare att dirigera och hålla utkik för extra säkerhet.



Svensk man död i Norge – jobbade på oljeraffinaderi

Polisen utreder nu vad som orsakade arbetsplatsolyckan, när den unga svensken fick en flera ton tung värmeväxlare över sig, skriver norska VG.

Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Foto: Rodrigo Freitas/NTB/TT

En ambulanshelikopter anlände snabbt efter olyckan, men det stod tidigt klart att mannens liv inte gick att rädda och han dödförklarades på platsen.

– Han hade jobbat för oss i mindre än sex månader och var på sin första resa till Mongstad, men hade jobbat på flera andra platser i Norge innan dess, säger Johan Silfversparre, vd på Nidab Produktion, som hade hyrt ut arbetaren till det norska kranföretaget Crane Norway till VG.

Familjen i chock

Nu sörjs svensken av kollegor, familj och vänner, och till tidningen säger Silfversparre att han är i kontakt med den avlidens familj.