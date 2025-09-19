Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Norge

Svensk ung man död i olycka i Norge: "Sorg och chock"

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 08:07
Uppdaterad: 19 sep. 2025, kl. 08:09
oljeraffinaderi och ambulans
En ung man har dött på ett oljeraffinaderi i Mongstad i Norge. Foto: Rodrigo Freitas/TT & Gorm Kallestad/TT

En svensk man i 20-årsåldern dog i en arbetsplatsolycka på ett norskt oljeraffinaderi på torsdagen.
– Han hade jobbat för oss i mindre än sex månader och var på sin första resa till Mongstad, säger VD:n Johan Silfversparre till VG.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Norge, Död, Arbetsplatsolycka

Det var på torsdagseftermiddagen som en svensk man i 20-årsåldern avled när han jobbade på Norges största oljeraffinaderi i Mongstad. 

Mannen arbetade som flaggman och hjälpte en kranförare att dirigera och hålla utkik för extra säkerhet.

LÄS MER: Man i 20-årsåldern död i olycka

Svensk man död i Norge – jobbade på oljeraffinaderi

Polisen utreder nu vad som orsakade arbetsplatsolyckan, när den unga svensken fick en flera ton tung värmeväxlare över sig, skriver norska VG.

Annons
Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Foto: Rodrigo Freitas/NTB/TT
Oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Foto: Rodrigo Freitas/NTB/TT

En ambulanshelikopter anlände snabbt efter olyckan, men det stod tidigt klart att mannens liv inte gick att rädda och han dödförklarades på platsen. 

– Han hade jobbat för oss i mindre än sex månader och var på sin första resa till Mongstad, men hade jobbat på flera andra platser i Norge innan dess, säger Johan Silfversparre, vd på Nidab Produktion, som hade hyrt ut arbetaren till det norska kranföretaget Crane Norway till VG.

Familjen i chock

Nu sörjs svensken av kollegor, familj och vänner, och till tidningen säger Silfversparre att han är i kontakt med den avlidens familj. 

– De är i sorg och chock.  

LÄS MER: 38-årig kvinna spårlöst försvunnen under semester i USA

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:46
Nyheter
/ Utrikes

Ryskt sändebud: Danmark hotar oss med Bornholm

Idag
08:30
Nyheter
/ Utrikes

Okänd Picasso-tavla till salu – det kostar sällsynta fyndet

Idag
08:14
Nyheter
/ Utrikes

Bomb hittad i Berlin – tusentals evakuerades

Idag
08:07
Nyheter
/ Utrikes

Svensk ung man död i olycka i Norge: "Sorg och chock"

Idag
06:28
Nyheter
/ Utrikes

Talibanerna förbjuder böcker av kvinnor

Idag
06:00
Nyheter
/ Utrikes

Efter Kirkmordet: Våg av avskedanden i USA

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons