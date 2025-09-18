Nyheter24
38-årig kvinna spårlöst försvunnen under semester i USA

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 20:34
Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Fredrik Sandberg/TT

En 38-årig kvinna från Florida har varit försvunnen sedan början av juli.

Ämne:

USA

Kvinnan försvann spårlöst i samband med att hon befann sig på en husvagnssemester i USA. 

Kvinnan lämnade sitt hem i Florida med sin bil och husvagn för att resa genom USA. Varken polisen eller hennes familj har information om kvinnans exakta resplan. Senast någon hörde av henne var den 5 juli, då befann hon sig i San Diego County. En vecka senare hittades 38-åringens fordon övergivet i Potrero i sydvästra Kalifornien, enligt National Missing and Unidentified Persons Systemden nationella databasen för försvunna personer i USA.

Kan ha tagit sig till Mexiko

Vid fordonet hittades även en ledtråd. Ett fotografi visar ett brev tillsammans med GPS-koordinaterna till platsen där bilen hittades. I brevet fanns instruktioner om att överlåta kvinnans personliga tillgångar till hennes mamma, skriver NBC San Diego

– Vi vet inte vad hon hade för destination. Vi tror att hon mest var ute och reste runt planlöst och lämnade sitt fordon i Potrero för att aldrig komma tillbaka till det, säger Jacob Klepach, sergeant vid San Diego-polisen, till kanalen.

En teori är att hon kan ha rest vidare till Mexiko, men det finns inga bekräftade uppgifter.

– Vi har egentligen ingen uppfattning åt något håll i nuläget om huruvida något brott ligger bakom eller om hon helt enkelt frivilligt gav sig av, säger Klepach.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring 112. 

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Suicidezero, fakta och råd.

Bris – Barnens rätt i samhället på telefon 116 111. 

