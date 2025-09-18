Kvinnan försvann spårlöst i samband med att hon befann sig på en husvagnssemester i USA.
38-årig kvinna spårlöst försvunnen under semester i USA
Kvinnan lämnade sitt hem i Florida med sin bil och husvagn för att resa genom USA. Varken polisen eller hennes familj har information om kvinnans exakta resplan. Senast någon hörde av henne var den 5 juli, då befann hon sig i San Diego County. En vecka senare hittades 38-åringens fordon övergivet i Potrero i sydvästra Kalifornien, enligt National Missing and Unidentified Persons System, den nationella databasen för försvunna personer i USA.
Kan ha tagit sig till Mexiko
Vid fordonet hittades även en ledtråd. Ett fotografi visar ett brev tillsammans med GPS-koordinaterna till platsen där bilen hittades. I brevet fanns instruktioner om att överlåta kvinnans personliga tillgångar till hennes mamma, skriver NBC San Diego.
– Vi vet inte vad hon hade för destination. Vi tror att hon mest var ute och reste runt planlöst och lämnade sitt fordon i Potrero för att aldrig komma tillbaka till det, säger Jacob Klepach, sergeant vid San Diego-polisen, till kanalen.
En teori är att hon kan ha rest vidare till Mexiko, men det finns inga bekräftade uppgifter.
– Vi har egentligen ingen uppfattning åt något håll i nuläget om huruvida något brott ligger bakom eller om hon helt enkelt frivilligt gav sig av, säger Klepach.
Hit kan du vända dig om du mår dåligt:
Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring 112.
Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.
Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.
Suicidezero, fakta och råd.
Bris – Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.