Donald Trump: "Klimatförändringarna är största bluffen"

Klimatförändringarna är ”den största bluff” som människan någonsin hittat på. Det påstår Donald Trump helt utan bevis i sitt tal till FN:s generalförsamling.

USA:s president kom med mycket få nyheter under sitt tal till världsledarna som samlats i New York. Desto fler var påståenden som saknar grund i fakta.

— Klimatförändringarna, det är den största bluff som någonsin pådyvlats oss, sade han och fortsatte:

— Koldioxidavtrycket är ett lurendrejeri som hittats på av människor med onda avsikter, och det visar vägen mot total förstörelse.

Hans ord går rakt emot många forskningsstudier som konstaterar att klimatförändringarna driver på extremväder, som hotar vår planet.

”Haft rätt i allt”

För att begränsa påverkan enades de flesta av världens länder i Parisavtalet 2015 om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Dagens planer för att minska utsläpp av växthusgaser är enligt FN långtifrån tillräckliga – men går enligt Donald Trump alldeles för långt.

Han hävdade utan fog att Tysklands ekonomi höll på att rasa samman på grund av landets satsning på grön energi, eller ”den nya gröna bluffen” som han kallade det. Och till de länder som vill satsa på grön energi skickade han en varning:

— Era länder kommer att misslyckas. Och jag är väldigt bra på att förutse saker. Det är sant. Jag har haft rätt i allt.

Kinesisk satsning

I stället hyllade han USA:s ”rena vackra kol” som Trump vill utvinna mer av.

— Ni (i Europa) behöver starka gränser och traditionella energikällor, sade han och syftade på förbränning av fossila ämnen.