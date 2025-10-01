Femårig flicka biten av varg på strand i Grekland

En flicka attackerades av en varg på en strand i norra Grekland tidigare i september. Nu växer kraven på att få skjuta vargar i landet.

En femårig flicka lekte på stranden på halvön Halkidiki när en varg plötsligt gjorde ett utfall mot hennes midja, uppger flickans mamma till grekiska Skai TV. En privatperson lyckades jaga bort djuret genom att kasta stenar.

Jägare och lantbrukare i Grekland höjer nu tonläget. Den skyddade arten förökar sig kraftigt och utgör ett allt större hot, hävdar de.

— Där jag jagar görs vargobservationer nästan varje dag, säger 60-årige Stelios Thomas från Thessaloniki.

— Nu är jag rädd för att röra mig i bergen. De har ätit många hundar och boskap på senaste tiden. Det sker attacker nästan varje dag.

"Ovanligt van vid människor"

Biologen Yorgos Iliopoulos, vargexpert hos miljöorganisationen Callisto, uppger att vargen som angrep flickan tycks vara ovanligt van vid människor.

— Det här djuret har uppenbarligen antingen hittat mat i området eller blev felaktigt matad av människor som valp, säger han.