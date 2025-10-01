Flera explosioner och skott i München: "Undvik området"

Det har pågått en stor polisinsats i München och en person uppges vara död.





”Vänligen undvik området”, skriver de på X.

Enligt tidningen Bild har det inträffat flera explosioner. Skott ska också ha avlossats.

Stort område avspärrat

Polisen har spärrat av ett stort område i norra München, där även brandkår och bombenheter är på plats. Till public service-bolaget Bayerischer Rundfunk beskriver ögonvittnen cirkulerande helikoptrar och tiotals polisbilar.