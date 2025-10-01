Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Polisen

Flera explosioner och skott i München: "Undvik området"

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 07:18
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 08:34
Bild på tysk polis.
Flera explosioner och skott i München: "Undvik området". Foto: Pontus Ahlkvist/TT

Det har pågått en stor polisinsats i München och en person uppges vara död.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Polisen

”Vänligen undvik området”, skriver de på X.

Enligt tidningen Bild har det inträffat flera explosioner. Skott ska också ha avlossats.

Stort område avspärrat

Polisen har spärrat av ett stort område i norra München, där även brandkår och bombenheter är på plats. Till public service-bolaget Bayerischer Rundfunk beskriver ögonvittnen cirkulerande helikoptrar och tiotals polisbilar.

Senare på onsdagsmorgonen meddelade man att faran var över för allmänheten. Enligt public service-bolaget Bayerischer Rundfunk var det en brand i ett enfamiljshus som utlöste insatsen. Minst en person uppges ha hittats död i branden.

Kommentarer

