Flera explosioner och skott i München: "Undvik området"

”Vänligen undvik området”, skriver de på X.
Enligt tidningen Bild har det inträffat flera explosioner. Skott ska också ha avlossats.
Stort område avspärrat
Polisen har spärrat av ett stort område i norra München, där även brandkår och bombenheter är på plats. Till public service-bolaget Bayerischer Rundfunk beskriver ögonvittnen cirkulerande helikoptrar och tiotals polisbilar.
Senare på onsdagsmorgonen meddelade man att faran var över för allmänheten. Enligt public service-bolaget Bayerischer Rundfunk var det en brand i ett enfamiljshus som utlöste insatsen. Minst en person uppges ha hittats död i branden.