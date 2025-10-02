Nyheter24
Greta Thunberg

Över 400 konvoj-aktivister förda till Israel

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 04:34
Uppdaterad: 5 okt. 2025, kl. 21:21
Aktivister i orangea flytvästar på en båt tillhörandes konvojen Global Sumud Flotilla som stoppats av israeliska marinen och eskorteras till israeliska hamnstaden Ashdod. Foto: Leo Correa/AP/TT

En sista båt tillhörande Gazakonvojen Global Sumud Flotilla som ännu inte stoppats väntas bli bordad om den fortsätter mot Gaza. Israel uppger att man fört totalt över 400 personer från de andra båtarna till hamnstaden Ashdod. Bland aktivisterna finns svenska Greta Thunberg.

Insatsen, som inleddes på onsdagskvällen, varade i drygt tolv timmar, uppger den israeliska marinen.

"När insatsen var över hade över 400 deltagare på ett säkert sätt flyttats till (hamnstaden) Ashdod för vidare process av den israeliska polisen", skriver man i ett uttalande.

En av konvojens runt 45 båtar, som befunnit sig i bakre ledet och som färdats en bit söderut från de andra, har ännu inte stoppats, enligt Global Sumud Flotillas egen GPS.

Det bekräftas av Israel. Båten kommer att stoppas om den försöker ta sig vidare mot Gaza, säger premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande, där han berömmer marinen för insatsen.

På en bild som Israels utrikesdepartement publicerat på X under torsdagsmorgonen syns flera av aktivisterna, bland dem svenska Greta Thunberg, luta sig tillbaka i en båt.

Deporteras

Aktivisterna kallas av Israel för ”Hamas-Sumud-passagerare” och uppges vara på väg mot Israel från internationellt vatten, för att deporteras tillbaka till Europa.

— Men den här gången kan det bli annorlunda, befarar Miriam Azem från organisationen Adalah, som företräder aktivisterna med juridisk hjälp.

— På grund av smutskastningskampanjerna som Israel bedrivit under de senaste dagarna vet vi från vår långa erfarenhet av israeliska myndigheter att de oftast framförs för att legitimera våld och förtryck. Så det väcker viss oro, säger hon till TT.

Flera personer kopplade till konvojen har anklagats för att ha nära kopplingar till Hamas, bland annat sedan bilder på dem i möten med politiska företrädare för den terrorklassade organisationen uppdagats. Konvojens uttalade mål har varit att leverera nödhjälp till Gaza.

Vattenkanoner

Italiens utrikesminister Antonio Tajani uppgav på onsdagskvällen att hans israeliske motpart, Gideon Saar, försäkrat att soldaterna fått tydliga order om att inte bruka våld mot aktivisterna.

Aktivisterna hävdar dock att de israeliska soldaterna använt sig av vattenkanoner mot några av fartygen, rapporterar finländska Yle.

Den israeliska insatsen inleddes strax före klockan 20.30 på onsdagen.

Bilden är tagen ur en video som släppts av det israeliska utrikesdepartementet som visar när Greta Thunberg (till höger) frihetsberövas.
