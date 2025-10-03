230 000 utan ström i stormen Amy – drar in över Irland

Över 230 000 hushåll har förlorat strömmen när stormen Amy sveper över Irland. Samtidigt varnas det för extremväder i Norge.

Översvämningar, fallna träd och trafikstörningar drabbar Irland när stormen Amy drar fram med full kraft. 234 000 hushåll runt om på ön har förlorat sin ström.

Varningar för kraftiga vindar gällde under fredagskvällen för flera områden på ön och ett 60-tal flighter från flygplatsen i Dublin har fått ställas in.

Röd varning utfärdad i Norge

Extremvädret har under kvällen också dragit in över Norges sydvästra kust, där röda och orange varningar för hårda vindar och kraftigt regn utfärdats för flera områden.

I Vestland har 2 500 personer förlorat strömmen, rapporterar NRK.



En man har avlidit