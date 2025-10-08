Vegoburgare ska förbjudas – om EU-parlamentet får bestämma

En burgare är gjord av kött – så ordet vegoburgare borde inte få tillåtas. Det tycker åtminstone en majoritet i EU-parlamentet.

Bakom förslaget står franska högerledamoten Céline Imart i arbetet med nya regler för att underlätta för Europas bönder.

I en omröstning på onsdagen fick hon stöd av 355 ledamöter mot 247 för att stoppa vegetariska produkter från att kallas ord som burgare och korv.

Flera svenska ledamöter är emot förslaget

Flera svenska ledamöter har motsatt sig förslaget.

”Är det pajig EU-satir? Nej, tyvärr är det EU-parlamentet från sin sämsta sida”, konstaterar Pär Holmgren (MP) i en kommentar via SMS.