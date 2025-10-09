Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /USA

Hamas chefsförhandlare: "Kriget är över"

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 20:23
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 21:01
Foto: Khalil Hamra/TT

Hamas säger sig ha fått garantier från USA och andra medlarländer om att kriget i och med överenskommelsen är över.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

USA

Ett historiskt avtal närmar sig, men allt hänger fortfarande på Israels beslut.

Ett uttalande från Hamas på torsdagskvällen har väckt internationell uppmärksamhet. I ett tal hävdar organisationens chefsförhandlare att konflikten i Gaza nu nått sitt slut, enligt uppgifter från Ekstrabladet.

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

"Kriget är över"

I ett offentligt framträdande på torsdagskvällen deklarerade Hamas chefsförhandlare Khalil al-Hayya att kriget i Gaza “äntligen är över”. 

Enligt honom har rörelsen mottagit garantier från USA, Turkiet och flera arabländer om att konflikten inte ska återupptas, utan i stället ersättas av långsiktig fredsprocess.

— Vi har fått försäkringar från våra broderliga medlare och USA, som har bekräftat att kriget helt och fullt är över, säger chefsförhandlaren Khalil al-Hayya, enligt Al-Jazeera.

Öppna gränsen och släppa fångar

Förutom slut på kriget uppger al-Hayya att man kommit överens om att gränsen vid Rafah ska öppnas samt att israeliska gisslan och palestinska fångar ska släppas fria.

Annons

En del av avtalet innebär även att gränsövergången i Rafah, i södra Gaza, ska öppnas i båda riktningarna, något som skulle få stor humanitär och logistisk betydelse för den krigsdrabbade befolkningen.

Vapenvila och fångutväxling 

Enligt Reuters bygger uppgiftera på ett förhandlat avtal mellan Hamas och Israel, där den första fasen bland annat omfattar: 

  • Vapenvila mellan parterna 
  • Frigivning av alla återstående gisslan som hålls i Gaza 
  • Utväxling av upp till 2 000 palestinska fångar i israeliskt fängslade 
  • Delvis israelisk reträtt från Gazaremsan

Men avtalet träder inte i kraft förrän den israeliska regeringen formellt godkänner det. Under torsdagskvällen hölls ett regeringssammanträde efter att säkerhetskabinettet samlats för att granska överenskommelsen. 

Om Israels regering väljer att bekräfta avtalen kan det bli den första konkreta vändpunkten i en konflikt som pågått med våldsam intensitet under lång tid, enligt Ekstrabladet.

Texten uppdateras.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:23
Nyheter
/ Utrikes

Hamas chefsförhandlare: "Kriget är över"

Idag
19:17
Nyheter
/ Utrikes

Israeliske Assaf: Inget emot om Trump får pris

Idag
17:25
Sport

Surfare död efter krock med val utanför Kapstaden

Idag
17:20
Nyheter
/ Utrikes

Över 680 000 barn i Haiti har flytt sina hem

Idag
15:35
Nyheter
/ Utrikes

Turkiet och Frankrike redo att övervaka i Gaza

Idag
14:59
Nyheter
/ Utrikes

Ukrainare beordras lämna ryskbombade orter

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons