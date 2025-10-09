Hamas chefsförhandlare: "Kriget är över"

Hamas säger sig ha fått garantier från USA och andra medlarländer om att kriget i och med överenskommelsen är över.

Ett historiskt avtal närmar sig, men allt hänger fortfarande på Israels beslut.

Ett uttalande från Hamas på torsdagskvällen har väckt internationell uppmärksamhet. I ett tal hävdar organisationens chefsförhandlare att konflikten i Gaza nu nått sitt slut, enligt uppgifter från Ekstrabladet.

"Kriget är över"

I ett offentligt framträdande på torsdagskvällen deklarerade Hamas chefsförhandlare Khalil al-Hayya att kriget i Gaza “äntligen är över”.

Enligt honom har rörelsen mottagit garantier från USA, Turkiet och flera arabländer om att konflikten inte ska återupptas, utan i stället ersättas av långsiktig fredsprocess.

— Vi har fått försäkringar från våra broderliga medlare och USA, som har bekräftat att kriget helt och fullt är över, säger chefsförhandlaren Khalil al-Hayya, enligt Al-Jazeera.

Öppna gränsen och släppa fångar

Förutom slut på kriget uppger al-Hayya att man kommit överens om att gränsen vid Rafah ska öppnas samt att israeliska gisslan och palestinska fångar ska släppas fria.

En del av avtalet innebär även att gränsövergången i Rafah, i södra Gaza, ska öppnas i båda riktningarna, något som skulle få stor humanitär och logistisk betydelse för den krigsdrabbade befolkningen.

Vapenvila och fångutväxling

Enligt Reuters bygger uppgiftera på ett förhandlat avtal mellan Hamas och Israel, där den första fasen bland annat omfattar:

Vapenvila mellan parterna

Frigivning av alla återstående gisslan som hålls i Gaza

Utväxling av upp till 2 000 palestinska fångar i israeliskt fängslade

Delvis israelisk reträtt från Gazaremsan

Men avtalet träder inte i kraft förrän den israeliska regeringen formellt godkänner det. Under torsdagskvällen hölls ett regeringssammanträde efter att säkerhetskabinettet samlats för att granska överenskommelsen.

Om Israels regering väljer att bekräfta avtalen kan det bli den första konkreta vändpunkten i en konflikt som pågått med våldsam intensitet under lång tid, enligt Ekstrabladet.