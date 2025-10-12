Fem personer döda i bilolycka i Norge

En allvarlig trafikolycka inträffade på E8 söder om Tromsø natten till söndag. Flera personer har omkommit, enligt norsk polis.

Fem personer har omkommit i en frontalkrock mellan två personbilar på E8, 16 kilometer söder om Tromsø. Olyckan inträffade strax före midnatt natten till söndag.



Tidningen I Tromsø rapporterar att när deras reporter anlände till olycksplatsen låg bilarna omkring 80 meter från varandra på samma sida av vägen. Båda fordonen hade omfattande frontskador och det fanns inga synliga bromsspår på vägbanan.