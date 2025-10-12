Nyheter24
Fem personer döda i bilolycka i Norge

Publicerad: 12 okt. 2025, kl. 07:16
Uppdaterad: 12 okt. 2025, kl. 09:46
Kö vid avspärrningarna vid Hundbergan på E8 utanför Tromsø. Foto: Are Medby/Bladet Nordlys/NTB/TT & Johan Nilsson/TT

En allvarlig trafikolycka inträffade på E8 söder om Tromsø natten till söndag. Flera personer har omkommit, enligt norsk polis.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Olycka, trafik, Norge

Fem personer har omkommit i en frontalkrock mellan två personbilar på E8, 16 kilometer söder om Tromsø. Olyckan inträffade strax före midnatt natten till söndag.

Tidningen I Tromsø rapporterar att när deras reporter anlände till olycksplatsen låg bilarna omkring 80 meter från varandra på samma sida av vägen. Båda fordonen hade omfattande frontskador och det fanns inga synliga bromsspår på vägbanan.

E8 i Troms-området, som fungerar som infartsväg till Tromsø, är en mycket olycksdrabbad vägsträcka där flera dödsolyckor har inträffat de senaste åren.

