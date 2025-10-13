Storbrand i Berlin efter explosion – över 40 skadade

Över 40 personer har skadats i samband med en explosion – som följts av en brand – i ett lägenhetshus i Berlin, skriver Bild.
Explosionen skedde i lägenhetshuset
Explosionen inträffade på bottenvåningen av ett lägenhetshus i stadsdelen Neukölln under natten till måndag, vilket resulterade i en omfattande brand.
47 personer skadade i branden
Totalt uppges 47 personer ha skadats i samband med händelsen, ett tiotal har förts till sjukhus och en person uppges vara allvarligt skadad.
Vad som orsakade explosionen är i nuläget oklart.