Storbrand i Berlin efter explosion – över 40 skadade

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 10:57
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 11:30
Foto: Pontus Ahlkvist/TT/ Adam Ihse/TT

Under måndagen inträffade en explosion i ett lägenhetshus i Tyskland, vilket startade en brand. Nu uppges över 40 personer vara skadade.

Tyskland

Över 40 personer har skadats i samband med en explosion – som följts av en brand – i ett lägenhetshus i Berlin, skriver Bild. 

Explosionen skedde i lägenhetshuset

Explosionen inträffade på bottenvåningen av ett lägenhetshus i stadsdelen Neukölln under natten till måndag, vilket resulterade i en omfattande brand.

47 personer skadade i branden

Totalt uppges 47 personer ha skadats i samband med händelsen, ett tiotal har förts till sjukhus och en person uppges vara allvarligt skadad.

Vad som orsakade explosionen är i nuläget oklart.

Storbrand i Berlin efter explosion – över 40 skadade

